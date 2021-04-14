Парламент Петербурга почтил минутой молчания память пожарного, погибшего при тушении «Невской мануфактуры»

В Мариинском дворце почтили память пожарного, погибшего при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Минуту молчания 14 апреля объявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.
«Прошу почтить минутой молчания подвиг командира отделения 64 пожарно-спасательной части и память Ильи Белецкого», — сказал Макаров.
Позднее спикер ЗакСа обратил внимание коллег, что Мариинский дворец — это не только памятник архитектуры, но и символическое знаковое место, и призвал внимательно относиться к пожарной безопасности. «Особенно помощников [депутатов], которые умудряются уйти, не выключив электроприборы», — добавил он.
Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной начался 12 апреля около 12:30. Возгорание получило пятый, максимальный уровень сложности. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб. Работы по тушению продолжаются до сих пор.
В рамках уголовного дела были задержаны гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».
О том, каким был Илья Белецкий и как пожарный погиб, читайте в материале «Фонтанки».