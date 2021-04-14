Парламент Петербурга почтил минутой молчания память пожарного, погибшего при тушении «Невской мануфактуры»

Позднее спикер ЗакСа обратил внимание коллег, что Мариинский дворец — это не только памятник архитектуры, но и символическое знаковое место, и призвал внимательно относиться к пожарной безопасности. «Особенно помощников [депутатов], которые умудряются уйти, не выключив электроприборы», — добавил он.

В Мариинском дворце почтили память пожарного, погибшего при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Минуту молчания 14 апреля объявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной начался 12 апреля около 12:30. Возгорание получило пятый, максимальный уровень сложности. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб. Работы по тушению продолжаются до сих пор.

В рамках уголовного дела были задержаны гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».

О том, каким был Илья Белецкий и как пожарный погиб, читайте в материале «Фонтанки».