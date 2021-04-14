Подозреваемый в убийстве петербургского «вора в законе» Альберта Рыжего задержан в Москве

Чуть больше суток потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Москвы для того, чтобы найти предполагаемого убийцу Али Гейдарова. В авторитета из Петербурга, известного как Альберт Рыжий, выстрелили четыре раза.



Как сообщает московский Следком, в ночь на 14 апреля в квартире подозреваемого проходят обыски. В ближайшее время мужчину доставят в Следственный комитет. Его личность и местонахождение установлены совместными усилиями следователей, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска столичного ГУ МВД.