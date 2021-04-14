Подозреваемый в убийстве петербургского «вора в законе» Альберта Рыжего задержан в Москве

Чуть больше суток потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Москвы для того, чтобы найти предполагаемого убийцу Али Гейдарова. В авторитета из Петербурга, известного как Альберт Рыжий, выстрелили четыре раза.
Как сообщает московский Следком, в ночь на 14 апреля в квартире подозреваемого проходят обыски. В ближайшее время мужчину доставят в Следственный комитет. Его личность и местонахождение установлены совместными усилиями следователей, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска столичного ГУ МВД.
Али Гейдаров был убит днём 12 апреля в спортзале дома на Авиационной улице. Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, стрелок — молодой и спортивно сложенный — уходил спокойно.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в Гейдарова выстрелили не менее четырёх раз. Он скончался на месте.