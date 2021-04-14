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Подозреваемый в убийстве петербургского «вора в законе» Альберта Рыжего задержан в Москве

Установлена личность предполагаемого киллера Альберта Рыжего

Чуть больше суток потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Москвы для того, чтобы найти предполагаемого убийцу Али Гейдарова. В авторитета из Петербурга, известного как Альберт Рыжий, выстрелили четыре раза.

Как сообщает московский Следком, в ночь на 14 апреля в квартире подозреваемого проходят обыски. В ближайшее время мужчину доставят в Следственный комитет. Его личность и местонахождение установлены совместными усилиями следователей, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска столичного ГУ МВД.

Али Гейдаров был убит днём 12 апреля в спортзале дома на Авиационной улице. Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, стрелок — молодой и спортивно сложенный — уходил спокойно.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в Гейдарова выстрелили не менее четырёх раз. Он скончался на месте.

Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний «вор в законе» считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий-Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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Комментарии (2)

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петербургского «вора в законе» ? ... с каких пор азербайджанский криминалитет стал петербургским ?
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