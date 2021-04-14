Голикова о тех, кто не хочет прерывать отдых в Турции: «Мы их вывезем»

«Граждане не должны беспокоиться. Все, кто оказался в Турции, кто хочет добыть там то время, которое по путевке было определено, мы спокойно их вывезем», — заверила Голикова в эфире телеканала « Россия 1 ».

По словам зампредседателя правительства, поводов для беспокойства у отдыхающих в Турции быть не должно: они смогут своевременно и, как предполагается, без особых сложностей вернуться в Россию.

Решение о приостановке авиасообщения с Турцией не обязывает россиян, которые уже находятся на курорте, паковать чемоданы и досрочно возвращаться на родину. Об этом 13 апреля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Тем, кто уже оплатил тур, но ещё не уехал в Турцию, предлагается перенести поездку на более поздний срок или выбрать другие страны. Об этом, по словам вице-премьера, стоит договариваться с туроператорами.

«Одновременно дано поручение, чтобы Ростуризм совместно с Министерством финансов отработал возможные механизмы финансовой и нефинансовой поддержки туроператоров, чтобы у нас не было никаких проблем с точки зрения реализации прав граждан», — говорит Голикова.

Решение о приостановке полётов из России в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня власти объясняют ростом заболеваемости коронавирусом в курортных странах.

При этом в Турцию продолжат летать по два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул авиакомпаний «Аэфрофлот» и Turkish Airlines, а также вывозные рейсы, расписания которых уже публикуют авиакомпании.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, более полумиллиона человек уже купили путёвку из РФ в Турцию на следующие полтора месяца. Сумма туров составляет 32 млрд рублей. С возвратом денег могут возникнуть сложности.