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Голикова о тех, кто не хочет прерывать отдых в Турции: «Мы их вывезем»

Отдыхающие в Турции россияне могут не прерывать отпуск из-за приостановки авиасообщения

Решение о приостановке авиасообщения с Турцией не обязывает россиян, которые уже находятся на курорте, паковать чемоданы и досрочно возвращаться на родину. Об этом 13 апреля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам зампредседателя правительства, поводов для беспокойства у отдыхающих в Турции быть не должно: они смогут своевременно и, как предполагается, без особых сложностей вернуться в Россию.

«Граждане не должны беспокоиться. Все, кто оказался в Турции, кто хочет добыть там то время, которое по путевке было определено, мы спокойно их вывезем», — заверила Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Тем, кто уже оплатил тур, но ещё не уехал в Турцию, предлагается перенести поездку на более поздний срок или выбрать другие страны. Об этом, по словам вице-премьера, стоит договариваться с туроператорами.

«Одновременно дано поручение, чтобы Ростуризм совместно с Министерством финансов отработал возможные механизмы финансовой и нефинансовой поддержки туроператоров, чтобы у нас не было никаких проблем с точки зрения реализации прав граждан», — говорит Голикова.

Решение о приостановке полётов из России в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня власти объясняют ростом заболеваемости коронавирусом в курортных странах.

При этом в Турцию продолжат летать по два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул авиакомпаний «Аэфрофлот» и Turkish Airlines, а также вывозные рейсы, расписания которых уже публикуют авиакомпании.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, более полумиллиона человек уже купили путёвку из РФ в Турцию на следующие полтора месяца. Сумма туров составляет 32 млрд рублей. С возвратом денег могут возникнуть сложности.

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Комментарии (5)

syshsun
Какие у граждан могут быть права,если за них решает какая-то идиотка.
altnec
Тогда точно не следует искать приключений.
260409351
Не хочет - заставим.
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