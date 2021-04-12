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Увеличилось число пожарных, пострадавших при тушении «Невской мануфактуры»

Еще один пожарный пострадал на Октябрьской набережной в Петербурге

При тушении здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Петербурге пострадал еще один пожарный. Об этом 12 апреля сообщает городское управление МЧС.

В обновлённой информации ведомства пострадавших трое. Двое пострадали, когда звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания на Октябрьской набережной, 50. Оба госпитализированы с ожогами и в тяжёлом состоянии: с одним работают врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, c другим — их коллеги из ВЦЭРМ.

Ещё один их товарищ получил лёгкие травмы. Кроме того, также во время эвакуации людей после внезапного выброса пламени пропала связь с командиром пожарно-спасательной части № 64 Невского района Ильёй Белецким. К половине девятого вечера спасатели нашли предположительно его тело. Проводится процедура опознания.

Огонь в здании «Невской мануфактуры» разгорелся в половине первого часа дня. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального, уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар пока не локализован. Горят 10 тысяч квадратных метров. Вертолёты МЧС РФ и Минобороны сбросили 240 тонн воды, на месте работает более 350 человек.

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото и видеоматериалы — в специальном сюжете.

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Комментарии (18)

sektor7
Погиб на посту.
Настоящий профессионал.
Упокой Господь его душу в селениях праведных
dedmoroz_5e4d8827384c2
Не надо ничего тушить пока каждому пожарному по квартире в ЖК Невская мануфактура девелоперы не оформят. Девелопмент это бизнес, тушение пожаров тем более бизнес.... И не надо там жизнями рисковать! Нормальные парни гибнут за карманы барыг! Что за чушь!
265078381
Кто знает сколько зарплата у пожарного ? Есть ли у них жильё? Вечная память погибшим в борьбе с огнём!!!
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