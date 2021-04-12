Увеличилось число пожарных, пострадавших при тушении «Невской мануфактуры»

При тушении здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Петербурге пострадал еще один пожарный. Об этом 12 апреля сообщает городское управление МЧС.

В обновлённой информации ведомства пострадавших трое. Двое пострадали, когда звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания на Октябрьской набережной, 50. Оба госпитализированы с ожогами и в тяжёлом состоянии: с одним работают врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, c другим — их коллеги из ВЦЭРМ.

Ещё один их товарищ получил лёгкие травмы. Кроме того, также во время эвакуации людей после внезапного выброса пламени пропала связь с командиром пожарно-спасательной части № 64 Невского района Ильёй Белецким. К половине девятого вечера спасатели нашли предположительно его тело. Проводится процедура опознания.