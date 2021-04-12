«ЭпиВакКорона» мягко пошла: в Петербурге делают первые прививки

Как рассказали журналистам в поликлинике Приморского района, вакцину там получили в пятницу и вкололи примерно двум десяткам граждан. Никаких побочных реакций ни у кого не зарегистрировано. В отличие от ситуации со «Спутником V», всё проходит без температуры и гриппоподобных состояний. Но конечный выбор препарата всё равно остается за врачом.

Больше всего пунктов с «ЭпиВакКороной» в Калининском районе — сразу четыре. По три поликлиники с новой вакциной есть в Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Петроградском районах. По два в Василеостровском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном. И по одной точке в Адмиралтейском районе, Колпинском, Кронштадтском и Курортном, Петродворцовом. Полный список с адресами здесь.



Как писала «Фонтанка», 8 апреля первая партия «ЭпиВакКороны» официально прибыла в Северную столицу. В ней дозы на почти 14 тысяч человек. Чем новая вакцина отличается от «Спутника V» и почему добровольцы-испытатели сомневались в её эффективности, читайте в нашем материале.

