Больше всего пунктов с «ЭпиВакКороной» в Калининском районе — сразу 4. По три поликлиники с новой вакциной есть в Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Петроградском районах. По два в Василеостровском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном. И по одной точке в Адмиралтейском районе, Колпинском, Кронштадтском и Курортном, Петродворцовом, Полный список с адресами есть на сайте комздрава.
Чиновники агитируют записываться на прививку «ЭпиВакКороной» через номер 122. Операторам передана вся необходимая информация.
Как писала «Фонтанка», 8 апреля первая партия «ЭпиВакКороны» официально прибыла в Северную столицу. В ней дозы на почти 14 тысяч человек. Чем новая вакцина отличается от «Спутника V» и почему добровольцы-испытатели сомневались в её эффективности — читайте в нашем материале.