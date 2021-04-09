FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Где уколоться «ЭпиВакКороной»: список из 41 поликлиники в Петербурге

Смольный назвал 41 адрес с «ЭпиВакКороной» в Петербурге

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список пунктов вакцинации, куда поступила вакцина «ЭпиВакКорона». В перечне 41 пункт.

Больше всего пунктов с «ЭпиВакКороной» в Калининском районе — сразу 4. По три поликлиники с новой вакциной есть в Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Петроградском районах. По два в Василеостровском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном. И по одной точке в Адмиралтейском районе, Колпинском, Кронштадтском и Курортном, Петродворцовом, Полный список с адресами есть на сайте комздрава.

ПоделитьсяПоделиться

Чиновники агитируют записываться на прививку «ЭпиВакКороной» через номер 122. Операторам передана вся необходимая информация.

Как писала «Фонтанка», 8 апреля первая партия «ЭпиВакКороны» официально прибыла в Северную столицу. В ней дозы на почти 14 тысяч человек. Чем новая вакцина отличается от «Спутника V» и почему добровольцы-испытатели сомневались в её эффективности — читайте в нашем материале.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний