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У пожарных потери в борьбе с огнем на Октябрьской

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
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На Октябрьской набережной полыхают 1500 квадратных метров. Машины по магистрали едут в дыму

МЧС рассказало, на какую площадь распространился огонь на территории «Невской мануфактуры».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на два часа дня в производственном здании на Октябрьской набережной, 50, размером 35 на 150 метров горят 4-й и 5-й этажи на площади 1500 квадратных метров.

Пожар тушат по самому высокому рангу — 5-му.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Из здания были эвакуированы 40 человек персонала.

Очевидцы сообщают, что Октябрьская набережная вся в дымке. Черный столб дыма виден даже в Кудрово.

читательница «Фонтанки» Нина

В администрации Невского района сообщили «Фонтанке», что горит в здании, которое «Невская мануфактура» сдаёт. Всего по указанному адресу зарегистрированы порядка 80 компаний.

Сообщение о возгорании поступило около часа дня.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Национализирована в 1918-м и законсервирована. Начала работать в 1921 году и переименована в государственную фабрику шерстяных изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль». С 1992 года — ОАО «Невская Мануфактура».
Согласно данным СПАРК, с 1996 года предприятие стало акционерным обществом. Его основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Среди второстепенных — производство шерстяных тканей, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, оптовая торговля текстильными изделиями и другие.
Выручка АО за 2020 год составила более 240 млн рублей, чистая прибыль — 63 млн рублей. Генеральным директором числится Максим Макеев. Сейчас фабрика частично работает по профилю, а большую часть площадей сдаёт в аренду.

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Комментарии (6)

265856794
С Елизаровской тоже видно.
155486892
Редевэлопмент
265856779
Надо же как то освобождать площади под новые дома. Классика.
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