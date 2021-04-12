Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на два часа дня в производственном здании на Октябрьской набережной, 50, размером 35 на 150 метров горят 4-й и 5-й этажи на площади 1500 квадратных метров.
Пожар тушат по самому высокому рангу — 5-му.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Из здания были эвакуированы 40 человек персонала.
Очевидцы сообщают, что Октябрьская набережная вся в дымке. Черный столб дыма виден даже в Кудрово.
читательница «Фонтанки» Нина
В администрации Невского района сообщили «Фонтанке», что горит в здании, которое «Невская мануфактура» сдаёт. Всего по указанному адресу зарегистрированы порядка 80 компаний.
Сообщение о возгорании поступило около часа дня.