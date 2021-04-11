Петербуржцы заметили десятки танков, которые перевозили 11 апреля по железной дороге в районе муниципального образования «Ульянка». Фотографии военной техники были опубликованы в сообществах населенного пункта во «ВКонтакте».



«Враг в Ульянку не пройдет!», — шутят одни пользователи. Другие отмечают, что неподалеку, в Стрельне, находится 61-й бронетанковый завод, и ничего удивительного в этих фотографиях нет.