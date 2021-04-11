FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +14
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Враг в Ульянку не пройдет!» Танковый эшелон перегоняют через Петербург в неизвестном направлении

Очевидцы заметили десятки танков на юго-западе Петербурга

Петербуржцы заметили десятки танков, которые перевозили 11 апреля по железной дороге в районе муниципального образования «Ульянка». Фотографии военной техники были опубликованы в сообществах населенного пункта во «ВКонтакте».

«Враг в Ульянку не пройдет!», — шутят одни пользователи. Другие отмечают, что неподалеку, в Стрельне, находится 61-й бронетанковый завод, и ничего удивительного в этих фотографиях нет.

«Фонтанка» обратилась в пресс-службу Западного военного округа с вопросом, куда направляются танки. Там кратко прокомментировали, что все ответы содержатся в сообщении о проведении контрольных проверок в российской армии. Ранее мы писали, что в России стартовали плановые проверки боеготовности вооруженных сил во всех военных округах.

Беспокойство по поводу передвижений российских войск высказывали власти Украины. Владимир Зеленский говорил, что Россия наращивает присутствие военных на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Сегодня Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия не приемлет возможность войны с Украиной, но «не будет безучастна к судьбам русскоговорящих».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

ment_52
В Стрельну на танкоремонтный завод?
lamer
На 61 заводе была вакансия механика-водителя за вполне приличную ЗП. Жаль, что от корочки в армии отказался, хотя экзамены сдал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний