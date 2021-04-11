Петербуржцы заметили десятки танков, которые перевозили 11 апреля по железной дороге в районе муниципального образования «Ульянка». Фотографии военной техники были опубликованы в сообществах населенного пункта во «ВКонтакте».
«Враг в Ульянку не пройдет!», — шутят одни пользователи. Другие отмечают, что неподалеку, в Стрельне, находится 61-й бронетанковый завод, и ничего удивительного в этих фотографиях нет.
«Фонтанка» обратилась в пресс-службу Западного военного округа с вопросом, куда направляются танки. Там кратко прокомментировали, что все ответы содержатся в сообщении о проведении контрольных проверок в российской армии. Ранее мы писали, что в России стартовали плановые проверки боеготовности вооруженных сил во всех военных округах.
Беспокойство по поводу передвижений российских войск высказывали власти Украины. Владимир Зеленский говорил, что Россия наращивает присутствие военных на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Сегодня Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия не приемлет возможность войны с Украиной, но «не будет безучастна к судьбам русскоговорящих».