В России стартовали плановые контрольные проверки боеготовности вооруженных сил во всех военных округах. Об этом 6 апреля на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.



«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — цитирует слова Шойгу РИА Новости.

