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Россия начала проверку боеготовности во всех военных округах. Передвижение войск беспокоит Украину

Шойгу: В РФ начаты контрольные проверки боевой готовности вооруженных сил

В России стартовали плановые контрольные проверки боеготовности вооруженных сил во всех военных округах. Об этом 6 апреля на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — цитирует слова Шойгу РИА Новости.

Всего за апрель планируют провести 4 048 учений различного масштаба. В частях ВДВ уже приступили к проверкам. «Гвардейцы-десантники примут участие в контрольных занятиях по физической, огневой, тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке, а также вождении колесной и гусеничной техники и выполнению нормативов РХБЗ», — уточнили в Минобороны.

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Ранее беспокойство по поводу передвижений российских войск высказывали власти Украины. Владимир Зеленский говорил, что Россия наращивает присутствие военных на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

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Комментарии (2)

265076167
Не очень понятно, как 2-ю по силе армию Европы, которая полностью изжила из уставов и наставлений русский язык, может беспокоить какая-то проверка в ВС РФ?
bluxer
Кого волнует эта Украина.
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