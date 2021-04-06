В России стартовали плановые контрольные проверки боеготовности вооруженных сил во всех военных округах. Об этом 6 апреля на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — цитирует слова Шойгу РИА Новости.
Всего за апрель планируют провести 4 048 учений различного масштаба. В частях ВДВ уже приступили к проверкам. «Гвардейцы-десантники примут участие в контрольных занятиях по физической, огневой, тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке, а также вождении колесной и гусеничной техники и выполнению нормативов РХБЗ», — уточнили в Минобороны.
Ранее беспокойство по поводу передвижений российских войск высказывали власти Украины. Владимир Зеленский говорил, что Россия наращивает присутствие военных на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.