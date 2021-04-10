В Смольном заметили рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге на 20%

3 апреля к врачам обратились 800 человек с коронавирусом, а 10-го числа таких случаев стало уже 958. Отметим, все больше становится разрыв с официальной статистикой с сайта стопкоронавирус.рф: согласно ней, за последние сутки в Северной столице зарегистрировали только 699 заболевших.



Также в справе межведомственного совета говорится, что для больных с COVID-19 в Петербурге сейчас развернуты 5273 койки, из них свободны 19,9% (947). Доля тяжелых больных составляет 26%, на ИВЛ лежат 176 пациентов. При этом в целом число активных больных за неделю уменьшилось на 2,83%.

