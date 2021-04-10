FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +8
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Смольном заметили рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге на 20%

В Петербурге почти на 20% выросло количество заболевших коронавирусом за день

В Петербурге 10 апреля зарегистрировали на 19,75% новых случаев коронавируса больше, чем в прошлую субботу. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 при Смольном.

3 апреля к врачам обратились 800 человек с коронавирусом, а 10-го числа таких случаев стало уже 958. Отметим, все больше становится разрыв с официальной статистикой с сайта стопкоронавирус.рф: согласно ней, за последние сутки в Северной столице зарегистрировали только 699 заболевших.

Также в справе межведомственного совета говорится, что для больных с COVID-19 в Петербурге сейчас развернуты 5273 койки, из них свободны 19,9% (947). Доля тяжелых больных составляет 26%, на ИВЛ лежат 176 пациентов. При этом в целом число активных больных за неделю уменьшилось на 2,83%.

«Снижение распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно. Наиболее эффективная мера, которая может предотвратить новый рост заболеваемости и привести к окончанию эпидемии, — массовая вакцинация», — в очередной раз подчеркнули в межведомственном совете.

Напомним, сегодня в Петербург поступили очередные дозы вакцины — на этот раз и «Спутника V», и «ЭпиВакКороны».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

nuga
Зашла вечером в магазин,беременная мамаша с кашляющим и чихающим ребёнком без намордника.Может вы этим займетесь,чтобы ввести запрет на больных детей в магазинах,транспорте,на их масок нет,а кашляют они от души,превращая магазин в детскую поликлиннику. Далее-офисы врачей общей практики Полюс-тесные ,душные и опять чихающие дети вместе с взрослыми в одном помещении,и,может там и врач один на взрослых и детей? Нехилое такое перекрестное заражение. Зашли посмотреть на предмет прикрепления по ОМС и развернулись,полный пипец!
Skazochny
за год уже утомили вашей непонятной статой
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний