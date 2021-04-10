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Москва залила Петербург вакциной: хватит на 180 тысяч человек

Петербург накопил 180 тысяч комплектов «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»

Новая партия вакцины от коронавируса — 38 тысяч комплектов из двух доз «Спутника V» — поступила в Петербург.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 10 апреля, с учетом поступившей вакцины неизрасходованный остаток на фармбазе и в поликлиниках уже перешагнул за 180 тысяч комплектов. А за весь период прививочной кампании всего в город на Неве поступило 632 тысячи комплектов вакцин. Из них 13 770 комплектов — «ЭпиВакКорона», появившаяся впервые 8 апреля.

По данным на 9 апреля, в городе было привито 450 тысяч человек. Из них 315 тысяч полностью. Развернуто 134 стационарных пункта вакцинации. Кроме того, работает 21 выездная бригада.

Еще месяц назад ситуация была обратной: в Петербурге нарастал прививочный кризис — вакцину долго не завозили, и в ряде точек по городу она успела закончиться.

© Фонтанка.Ру

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