Москва залила Петербург вакциной: хватит на 180 тысяч человек

Как сообщили в пресс-службе Смольного 10 апреля, с учетом поступившей вакцины неизрасходованный остаток на фармбазе и в поликлиниках уже перешагнул за 180 тысяч комплектов. А за весь период прививочной кампании всего в город на Неве поступило 632 тысячи комплектов вакцин. Из них 13 770 комплектов — «ЭпиВакКорона», появившаяся впервые 8 апреля.



По данным на 9 апреля, в городе было привито 450 тысяч человек. Из них 315 тысяч полностью. Развернуто 134 стационарных пункта вакцинации. Кроме того, работает 21 выездная бригада.

