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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге застыла у отметки 700 человек в день. Летальная статистика на спад не идет

В Петербурге за сутки зафиксировали 699 новых случаев COVID-19

В России за последние 24 часа выявили 8704 новых заразившихся коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость по стране опять идет на спад — накануне было зафиксировано 9150 случаев. В Петербурге почти без изменений — 699 заразившихся за сутки (703 накануне). Летальная статистика также застыла на месте: 402 летальных исхода по стране (ровно столько же, сколько накануне), из них 31 в Петербурге (30 накануне).

Рост заболеваемости в Москве продолжается — за сутки выявили 2006 заболевших. Прибавились 53 смерти. В Московской области — 586 заболевших и 14 смертей.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 тысячу человек. А на номер 122 позвонили почти 14 тысяч раз по вопросам, связанным с коронавирусом.

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Комментарии (3)

260551481
Почему бы не опубликовать истинную статистику с начала года: сколько умерло от наркотиков, от СПИДа, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов и наконец от короновируса?
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