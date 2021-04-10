Заболеваемость коронавирусом в Петербурге застыла у отметки 700 человек в день. Летальная статистика на спад не идет

Заболеваемость по стране опять идет на спад — накануне было зафиксировано 9150 случаев. В Петербурге почти без изменений — 699 заразившихся за сутки (703 накануне). Летальная статистика также застыла на месте: 402 летальных исхода по стране (ровно столько же, сколько накануне), из них 31 в Петербурге (30 накануне).



Рост заболеваемости в Москве продолжается — за сутки выявили 2006 заболевших. Прибавились 53 смерти. В Московской области — 586 заболевших и 14 смертей.



За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 тысячу человек. А на номер 122 позвонили почти 14 тысяч раз по вопросам, связанным с коронавирусом.

