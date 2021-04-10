Немецкие парламентарии в письме Навальному осудили «целенаправленные пытки»

Группа депутатов Бундестага ФРГ отправила письмо Алексею Навальному в колонию. Об этом 10 апреля сообщает Der Spiegel.



В письме они выражают солидарность с осужденным и заключенным в колонию российским политиком. Также парламентарии подчеркивают, что в исправительной колонии в Покрове, по их мнению, осуществляются «целенаправленные пытки» над Навальным. Условия содержания несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток, добавляют депутаты.



Письмо подписали представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), Социал-демократической партии, Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых». Депутат от последних, Мануэль Саррацин, как раз и стал инициатором письма. «Мы не должны отводить взгляд, если режим Путина снова подвергнет жизнь Навального опасности», — заявил он.

