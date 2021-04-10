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Немецкие парламентарии в письме Навальному осудили «целенаправленные пытки»

Депутаты Бундестага выразили солидарность с российским оппозиционером Алексеем Навальным

Группа депутатов Бундестага ФРГ отправила письмо Алексею Навальному в колонию. Об этом 10 апреля сообщает Der Spiegel.

В письме они выражают солидарность с осужденным и заключенным в колонию российским политиком. Также парламентарии подчеркивают, что в исправительной колонии в Покрове, по их мнению, осуществляются «целенаправленные пытки» над Навальным. Условия содержания несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток, добавляют депутаты.

Письмо подписали представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), Социал-демократической партии, Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых». Депутат от последних, Мануэль Саррацин, как раз и стал инициатором письма. «Мы не должны отводить взгляд, если режим Путина снова подвергнет жизнь Навального опасности», — заявил он.

О быте осужденных ИК-2 Покрова ранее рассказывал телеканал RT. Ведущая Мария Бутина спорила с Алексеем Навальным об условиях содержания. Любопытно, что она не упомянула о репортаже того же RT два года назад, в котором об ужасных условиях содержания в ИК-2 рассказывал националист Дмитрий Демушкин. «Когда Бутина рассказывает про то, как там все классно, я бы хотел её туда перебросить, чтобы она хотя бы день там прожила. Все эти крики и визги, которые там звучат, ей бы потом снились несколько лет», — заявил позже сам Демушкин.

В колонии у Навального начались проблемы со здоровьем — нога начала терять чувствительность, затем заболела спина, поднялась температура, а трое осужденных из отряда были госпитализированы с туберкулезом. Из-за неоказания медицинской помощи Навальный объявил голодовку. 5 апреля его перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

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Комментарии (4)

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..... я же говорил, что всё по сценарию Цили Капительман .... ездить полоскать только мозги в Москву, как это было с Януковичем на Украине, у них вряд ли выйдет ....
alexA
Да, конечно, пытка. Убрать под собой и в местах общего пользования. Пытка - отсутствие клининговой компании.
Конечно пытка - у человека ломка началась, а никто в положение не войдёт.
WuhanRockCafe
Леха воплощенный кошмар для вертухаев потому как бить нельзя.
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