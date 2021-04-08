«Одна гражданка написала большое письмо в администрацию города о том, что ее очень беспокоит в целом моральный уровень, воспитание, уровень цивилизации страны — и в частности, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнаженные, причем в основном мужские фигуры, а также обнимающиеся фигуры, — пояснил Пиотровский. — И что она считает, что это плохо, и хорошо бы это собрать в одну комнату и написать на ней «18+».
Сам факт, что рассказ об этом письме вызвал повышенное внимание общества, директор музея счел маркером: «Это симптом — как само это письмо, так и реакция на него, — что не все в порядке у нас со здоровьем общества».
Также Пиотровский взялся оценить причины возникновения такой ситуации.
«Я думаю, все это частично связано с двумя вещами. Первое: комитет по культуре Государственной думы давно борется с маркировкой, идиотской, по которой большая часть классической литературы оказывается 18+ и так далее, — оценил он. — Эта маркировка очень много чего испортила и создала возможность для манипуляций. Второе — очень важная вещь, мы много об этом говорим: музей — особая территория, в музее можно показывать то, что нельзя на улице. На улице нельзя ходить голым, ставить обнаженные скульптуры близко от школы — наверное, действительно не стоит. А в музее есть другие правила, эти правила определяются музеем. В музей можно не ходить, но заставлять музей что-то делать или не делать — нельзя, потому что права одного человека не должны ограничивать права другого. Музей имеет право показывать, а посетители — видеть самые разнообразные проявления культур».
предоставлено Государственным Эрмитажем
7 апреля в ходе пресс-конференции директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об одной из жалоб, на которые музею пришлось готовить официальный ответ. Новость о том, что музею пришлось оправдываться за обнаженную скульптуру в экспозиции, вызвала большой резонанс. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил отправлять подобные жалобы врачам-психиатрам. Ксения Собчак в своем телеграм-канале по поводу скульптуры отшутилась: «Предлагаю не просто убрать, а оскопить. Чтобы наверняка!» «Фонтанка» выяснила, что жалобу в музей переслали из Смольного, и это стандартная процедура.