«Одна гражданка написала большое письмо в администрацию города о том, что ее очень беспокоит в целом моральный уровень, воспитание, уровень цивилизации страны — и в частности, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнаженные, причем в основном мужские фигуры, а также обнимающиеся фигуры, — пояснил Пиотровский. — И что она считает, что это плохо, и хорошо бы это собрать в одну комнату и написать на ней «18+».



Сам факт, что рассказ об этом письме вызвал повышенное внимание общества, директор музея счел маркером: «Это симптом — как само это письмо, так и реакция на него, — что не все в порядке у нас со здоровьем общества».

