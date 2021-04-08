В СПЧ предложили, кому нужно отправлять жалобы на обнаженку в Эрмитаже

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал категорию специалистов, которым, по его мнению, действительно стоит обратить внимание на жалобы граждан, оскорбленных обнаженной скульптурой в Эрмитаже.



«Надо доктору сразу переправлять эту жалобу. Доктору-психиатру», — приводит его слова «Интерфакс».



7 апреля в ходе пресс-конференции директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об одной из необычных жалоб, на которые музею пришлось готовить официальный ответ.

