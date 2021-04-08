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В Эрмитаже уточнили, от кого пришла жалоба на обнаженные скульптуры

Жалобу на «развратное искусство» в Эрмитаж переслали из Смольного

В Государственном Эрмитаже уточнили, от кого именно жалоба на негативное влияние неприкрытой натуры поступила в музей.

В пресс-службе на вопрос «Фонтанки» ответили, что жалоба была написана обычным гражданином, разглашать имя которого в Эрмитаже считают себя не вправе, и адресована в Смольный. А уже оттуда, из управления по работе с обращениями граждан, перенаправлена в Эрмитаж.

«Это обращение поступило в администрацию города, и, так как там упоминается Эрмитаж, соответственно, они по форме всегда пересылают нам подобные обращения с просьбой об ответе, — пояснили в музее. — По закону мы должны ответить в установленный срок. Нам такие приходят и из Министерства культуры, и из администрации президента, когда там упоминается Эрмитаж, — это стандартная история».

В музее добавили, что отвечать приходится на самые разнообразные жалобы, в том числе самого неожиданного и порой нелепого содержания. Они не являются предписанием что-либо менять.

В администрации Смольного в ответ на вопрос «Фонтанки» о том, есть ли некий фильтр поступающих жалоб, ответили, что не имеют права не пересылать поступающие обращения тем, о ком в них идет речь.

7 апреля в ходе пресс-конференции директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об одной из необычных жалоб, на которые музею пришлось готовить официальный ответ.

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. Это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — поделился он.

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Комментарии (34)

MidNightWoodpecker
Давно пора этот рассадник закрыть. А то как войдешь, глядь прямо за дверью голые мужики обжимаются. Какая-то гадюка детей душит, причем тоже голых. Как такое можно в самом эпицентре культуры! Нет, что бы статуи Ленина, или там Путина выставить
nalchik11
Да, конечно, неизвестный гражданин в Смольный пожаловался. Пусть у себя поищут этого жалобщика, самая большая концентрация альтернативно одаренных именно в кулуарах
hedgehog_
я вдруг подумал, почему они там практически все БЕЛЫЕ?!
black lives matter вашу
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