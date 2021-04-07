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Эрмитаж рассказал о предложении спрятать обнажённые скульптуры от детей

О жалобе на негативное влияние неприкрытой натуры в музее рассказал Михаил Пиотровский

Сотрудники Государственного Эрмитажа получили жалобу горожан, которые потребовали ограничить доступ детей к обнаженным скульптурам, установив возрастной ценз. Этот случай директор музея Михаил Пиотровский шутливо упомянул на пресс-конференции 7 апреля.

«У нас очень большая интерактивность: нам много пишут, на нас много жалуются, иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. Это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — вспомнил он. При этом Пиотровский не пояснил, какое именно ведомство направило в Эрмитаж жалобу и когда это произошло.

Государственный Эрмитаж возвращает льготы для студентов, пенсионеров, несовершеннолетних и инвалидов 1–2 групп. Для этих категорий граждан с 1 мая билеты в Зимний дворец обойдутся в 300 рублей, в Главный штаб посетителей этих категорий будут пускать бесплатно.

На встрече с журналистами 7 апреля Михаил Пиотровский высказался в защиту граффити с изображением Даниила Хармса на улице Маяковского, которое может быть закрашено по решению суда.

Говоря о позиции в вопросе создания музейного заповедника на Охтинском мысе, Пиотровский подчеркнул, что хотя Петербургу «безумно важен музей археологии», Эрмитаж не торопится официально высказывать своё мнение. Вопрос требует детального обсуждения, чтобы «найти решение, которое ничего не испортит».

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Комментарии (5)

Владислав М
Озвучьте инициаторов этой глупости. Страна должна знать своих "героев".
nuga
Это дети уже развращенные,знают все,поэтому и акцентируют внимание на любой обнажёнке.Мы в свое время ходили в музей и не придавали значения всем этим фиговым листам на скульптурах-ну есть и есть,то же греческая скульптура ,искусство.
MidNightWoodpecker
Давно пора уже в этом вопросе порядок навести. Теток в хиджабы замотать, у мужиков все лишнее отколотить, либо прикопать, так что бы не видно было. А потом в Летний сад, там тоже сплошная порнуха.
У нас Швондеров оказывается больше чем на сто лет припасено.
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