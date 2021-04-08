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Украина без предупреждения начала военно-морские учения в Чёрном море. Туда направляется российская флотилия

Украинский флот начал учения в Чёрном море

Украинский военно-морской флот начал учения в Чёрном море. Как сообщает 8 апреля «Страна.ua», из-за этого ограничена работа всех крупнейших портов страны — Херсона, Ольвии, Черноморска, Одессы, Южного и Николаева.

Издание также подчеркивает, что эти учения ранее не анонсировались. Отметим, в Чёрное море также направляется более десятка десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии Южного военного округа РФ. В Минобороны РФ уточнили, что переход осуществляется в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Сегодня утром стало известно, что на фоне обострения конфликта президент Украины Владимир Зеленский выехал на передовую в Донбассе.

Что думают эксперты по обе стороны границы об эскалации ситуации на востоке Украины, читайте в материале «Фонтанки».

The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но, если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (4)

terry18
У Черноморского флота России против Украины сил не хватает, что из Каспийского моря корабли перебрасывают?
Савва Морозов
вёсла - дюралевые?
SU LUX INN
ну что, Коленки задрожали? это вам не Патриотов по лесам шугать!
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