Украина без предупреждения начала военно-морские учения в Чёрном море. Туда направляется российская флотилия

Украинский военно-морской флот начал учения в Чёрном море. Как сообщает 8 апреля «Страна.ua», из-за этого ограничена работа всех крупнейших портов страны — Херсона, Ольвии, Черноморска, Одессы, Южного и Николаева.
Издание также подчеркивает, что эти учения ранее не анонсировались. Отметим, в Чёрное море также направляется более десятка десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии Южного военного округа РФ. В Минобороны РФ уточнили, что переход осуществляется в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.
Сегодня утром стало известно, что на фоне обострения конфликта президент Украины Владимир Зеленский выехал на передовую в Донбассе.