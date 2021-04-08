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Участницу Pussy Riot Алехину задержали на входе в Мосгорсуд

На Марию Алехину составляют протокол за съемку в суде

Участницу Pussy Riot Марию Алехину утром 8 апреля задержали на входе в Мосгорсуд. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

По его словам, на Алехину составляют протокол из-за съемки судебного процесса по «санитарному делу». «Съемку она вела вчера в суде, процесс отложили на сегодня. Утром ее задержали прямо на входе в суд, меня двумя руками оттолкнули от нее и не представились», — уточнил Берман.

Протокол составляют по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Ей грозит штраф от 500 до 1 000 рублей.

Накануне Мосгорсуд отменил домашний арест Олегу Навальному и Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм.

В конце января Любовь Соболь отправили под домашний арест по так называемому санитарному делу. Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» после митинга 23 января применяют в политическом ключе впервые. Под домашний арест по этому делу отправили Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и некоторых других активистов фонда.

Соболь в марте нарушила домашний арест ради храма. Следователь после этого разрешил оппозиционерке посещать церковь и водить ребенка в школу.

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Комментарии (3)

alanery
смеюсь над нашим правосудием. беззубая власть!!!
Piter Russo
Правовая безграмотность оборачивается административными штрафами, а то и чем по хуже. Адвокат видимо тоже не силен в процессуальном праве, не дал совет своей подопечной и не остановил.
lamer
На ровном месте сами себе создают проблемы. Имя им - легион.
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