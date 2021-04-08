Участницу Pussy Riot Алехину задержали на входе в Мосгорсуд

Участницу Pussy Riot Марию Алехину утром 8 апреля задержали на входе в Мосгорсуд. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.



По его словам, на Алехину составляют протокол из-за съемки судебного процесса по «санитарному делу». «Съемку она вела вчера в суде, процесс отложили на сегодня. Утром ее задержали прямо на входе в суд, меня двумя руками оттолкнули от нее и не представились», — уточнил Берман.



Протокол составляют по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Ей грозит штраф от 500 до 1 000 рублей.

