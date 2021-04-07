Суд отменил домашний арест Олегу Навальному и Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм

Мосгорсуд изменил меру пресечения фигурантам дела о нарушении санитарных норм. Вместо домашнего ареста им не разрешат выходить из дома по ночам. Об этом сообщает 7 марта ТАСС со ссылкой на адвоката Илью Уткина.



«Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо этого им назначен запрет определенных действий. Им запрещено выходить из дома с 20:00 до 06:00. Когда получим решение полностью — сможем сказать, что еще запрещено», — цитирует агентство защитника.

