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Суд отменил домашний арест Олегу Навальному и Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм

Брату Навального и Соболь разрешили выходить из дома днём

Мосгорсуд изменил меру пресечения фигурантам дела о нарушении санитарных норм. Вместо домашнего ареста им не разрешат выходить из дома по ночам. Об этом сообщает 7 марта ТАСС со ссылкой на адвоката Илью Уткина.

«Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо этого им назначен запрет определенных действий. Им запрещено выходить из дома с 20:00 до 06:00. Когда получим решение полностью — сможем сказать, что еще запрещено», — цитирует агентство защитника.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов фонда.

В конце января Любовь Соболь отправили под домашний арест по так называемому санитарному делу. Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» после митинга 23 января применяют в политическом ключе впервые. Под домашний арест по этому делу отправили Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и некоторых других активистов фонда.

Соболь в марте нарушила домашний арест ради храма. Следователь после этого разрешил оппозиционерке посещать церковь и водить ребенка в школу.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Для чего домашний арест по административному делу... они же не распространители ковида.. Назначили бы им что ли общественные работы по уборки территорий где несогласованную акцию проводили и дело с концом.
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