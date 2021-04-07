FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Захарова обвинила Запад в нагнетании обстановки в Донбассе

МИД РФ: Запад и Киев сознательно нагнетают напряжённость на востоке Украины

Киевские власти сами провоцируют обострившуюся ситуацию на востоке Украины, а обвинения в адрес России в эскалации напряжённости на Донбассе и на российско-украинской границе — не что иное, как информационная кампания Украины и ряда западных стран. Об этом 7 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины, — приводятся слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства. — В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня».

Учения России у границ Украины не превышают масштабов прошлых лет, отметила она. Захарова указала также на активизацию НАТО и разведдеятельности «вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств». В МИДе РФ считают, что сосед должен «остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе» и продолжить совместное урегулирование конфликта.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заверил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт на востоке Украины.

Что думают эксперты по обе стороны границы об эскалации ситуации на востоке Украины, читайте в материале «Фонтанки».

The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

265048588
Нелохом рулят из америки. Что там решат так и будет.
lamer
Посмотрим, насколько Зеленский мудрее Саакашвили.
Ryszard Ewiak
Украина стала самой опасной точкой вспышки в мире сегодня. Но пока что глобальная ядерная война не представляет для нас угрозы. В книге Даниила мы читаем: «В назначенное время [царь севера] вернется обратно [у России снова будут военные базы за рубежом. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией]. И войдет на юг [детонатором будет этнический конфликт на юге от российских границ (Матфея 24:7). Горячей точкой может быть Грузия], но не будет как раньше [Грузия - 2008] и как позже [Украина. Здесь также теперь не будет военного ответа со стороны Запада. Однако в следующий раз, после возвращения России будет уже военная конфронтация с США], потому что прибудут против него жители берегов Киттим [американцы], и [он] сломится [упадет духом], и возвратится» (11:28-30а). Это будет первый раунд и «начало родовых болей» (Матфея 24:8).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний