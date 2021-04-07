Захарова обвинила Запад в нагнетании обстановки в Донбассе

Киевские власти сами провоцируют обострившуюся ситуацию на востоке Украины, а обвинения в адрес России в эскалации напряжённости на Донбассе и на российско-украинской границе — не что иное, как информационная кампания Украины и ряда западных стран. Об этом 7 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины, — приводятся слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства. — В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня».