Захарова обвинила Запад в нагнетании обстановки в Донбассе

Киевские власти сами провоцируют обострившуюся ситуацию на востоке Украины, а обвинения в адрес России в эскалации напряжённости на Донбассе и на российско-украинской границе — не что иное, как информационная кампания Украины и ряда западных стран. Об этом 7 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины, — приводятся слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства. — В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня».
Учения России у границ Украины не превышают масштабов прошлых лет, отметила она. Захарова указала также на активизацию НАТО и разведдеятельности «вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств». В МИДе РФ считают, что сосед должен «остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе» и продолжить совместное урегулирование конфликта.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заверил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт на востоке Украины.
Что думают эксперты по обе стороны границы об эскалации ситуации на востоке Украины, читайте в материале «Фонтанки».