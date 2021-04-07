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СМИ: Навального опять могли увезти «в неизвестном направлении»

«ПроГород»: Алексея Навального отправили в другую колонию

Осужденного Алексея Навального увезли из покровской исправительной колонии «в неизвестном направлении». Об этом сообщает 7 апреля владимирское издание «ПроГород».

«Точное местоположение Навального на данный момент неизвестно», — уточняют журналисты. Со ссылкой на свои источники они делают вывод, что оппозиционера могли отправить «в одну из тюрем Владимира».

Это не первый раз, когда осужденный «пропадает». Так, оппозиционера этапировали в конце февраля, однако адвокаты не знали куда. Позже выяснилось, что он находился во Владимирской области. Затем в марте защитники не обнаружили его и там. Вскоре Навального нашли в ИК-2 все той же Владимирской области.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова утром рассказала «Фонтанке», что коронавирус у ее подзащитного не нашли. Сегодня, 7 апреля, она собиралась навестить его в колонии.

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Комментарии (20)

Савва Морозов
видать совсем достал сидельцев
265842700
Увезите его в Магадан в столицу Колымского края.
Маэстро
Нравятся мне такие статьи. То ли увезли, то ли не увезли, то ли в известном, то ли в неизвестном направлении, либо не нашли, либо обнаружили. Короче говоря: где-то что-то возможно случилось.
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