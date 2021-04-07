СМИ: Навального опять могли увезти «в неизвестном направлении»

Осужденного Алексея Навального увезли из покровской исправительной колонии «в неизвестном направлении». Об этом сообщает 7 апреля владимирское издание «ПроГород».



«Точное местоположение Навального на данный момент неизвестно», — уточняют журналисты. Со ссылкой на свои источники они делают вывод, что оппозиционера могли отправить «в одну из тюрем Владимира».



Это не первый раз, когда осужденный «пропадает». Так, оппозиционера этапировали в конце февраля, однако адвокаты не знали куда. Позже выяснилось, что он находился во Владимирской области. Затем в марте защитники не обнаружили его и там. Вскоре Навального нашли в ИК-2 все той же Владимирской области.

