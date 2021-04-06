Ректор Горного университета Владимир Литвиненко официально стал миллиардером

Литвиненко владеет 21% акций «Фосагро» — крупного производителя химических удобрений. С начала 2021 года акции компании выросли почти в два раза. По словам самого Литвиненко, он непосредственно участвовал в разработке стратегии развития «Фосагро» и в награду за работу получил долю бумаг компании.

Владимир Литвиненко, ректор Горного университета и научный руководитель Владимира Путина, стал миллиардером. По данным списка богатейших людей Forbes, его состояние 6 апреля оценивается в $1,5 миллиарда.

По данным Forbes, Литвиненко четыре раза подряд становился богатейшим ректором России. Так, в 2018 году декларированный доход Литвиненко составлял 236,9 млн рублей.



Состояние ректора уже оценивалось в $1,01 млрд долларов ранее, в 2017 году. Тогда газета «Ведомости» подсчитала стоимость 19,35% акций в компании «Фосагро», которыми на тот момент владел Литвиненко.

Правда, сам Литвиненко сведения о своих доходах не раскрывает. По данным «МБХ медиа» (признан в РФ нежелательной организацией), ректор Горного как минимум с 2014 года неверно указывает доходы в декларации.

Владимир Литвиненко возглавляет Санкт-Петербургский горный университет с 1994 года. В 1997 году он был научным руководителем будущего президента Владимира Путина, который защищал в Горном университете кандидатскую диссертацию. Есть мнение, что и саму диссертацию написал, а вернее, скомпоновал из трудов других ученых сам Литвиненко.

