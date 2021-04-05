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Путин предложил медпомощь президенту Аргентины, заболевшему COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Президент РФ позвонил главе Аргентины, которому не помогла прививка «Спутником V»

Президент России Владимир Путин сегодня утром связался с Альберто Фернандесом, чтобы узнать о его состоянии здоровья, и подтвердил, что отправка доз вакцины «Спутник V» в Аргентину продолжится. Об этом 5 апреля пишет Infobae.

По данным издания, заболевший коронавирусом после прививки российской вакциной глава Аргентины заявил, что благодарен за препарат, потому что без прививки болеть пришлось бы ещё сильнее, а также поблагодарил президента РФ за интерес к своему здоровью.

«Чувствую себя хорошо, в хорошем состоянии. Сначала у меня была небольшая температура и жар, но я принял болеутоляющее и разрешил ситуацию. Если бы не вакцина, мне было бы очень плохо, я ценю то, что вы для нас делаете», — заверил Фернандес. Путин, в свою очередь, предложил медпомощь: «Вы можете рассчитывать на нас, мы в вашем распоряжении, если хотите, мы можем послать отсюда врачей или какое-нибудь лекарство». На что собеседник ответил вежливым отказом.

Как отмечает издание, главы государств беседовали в течение 30 минут. Накануне научные руководители центра им. Гамалеи, где был создан «Спутник V» обратились к министру здравоохранения Карле Виццотти и президентскому врачу Федерико Сааведра и запросили клиническую картину Альберто Фернандеса.

Аргентина ранее договорилась о поставках «Спутник V» с Россией. Москва отправила Буэнос-Айресу две партии вакцины по 300 тысяч доз. Фернандес лично привился под камеры 21 января. О заболевании он рассказал 3 апреля.

Случаи заражения COVID-19 после вакцинации бывали и раньше, однако производитель препарата назвал их единичными.

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Комментарии (8)

Took86
После новости хочется сказать, что то типа - всё, что нужно знать о вакцине против короны "Спутник V"
265837297
Весь Кремль теперь молится ежедневно за здоровье президента Аргентины.
zelf
Подорожник на лоб пусть прилепит.
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