Путин предложил медпомощь президенту Аргентины, заболевшему COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Президент России Владимир Путин сегодня утром связался с Альберто Фернандесом, чтобы узнать о его состоянии здоровья, и подтвердил, что отправка доз вакцины «Спутник V» в Аргентину продолжится. Об этом 5 апреля пишет Infobae.



По данным издания, заболевший коронавирусом после прививки российской вакциной глава Аргентины заявил, что благодарен за препарат, потому что без прививки болеть пришлось бы ещё сильнее, а также поблагодарил президента РФ за интерес к своему здоровью.

«Чувствую себя хорошо, в хорошем состоянии. Сначала у меня была небольшая температура и жар, но я принял болеутоляющее и разрешил ситуацию. Если бы не вакцина, мне было бы очень плохо, я ценю то, что вы для нас делаете», — заверил Фернандес. Путин, в свою очередь, предложил медпомощь: «Вы можете рассчитывать на нас, мы в вашем распоряжении, если хотите, мы можем послать отсюда врачей или какое-нибудь лекарство». На что собеседник ответил вежливым отказом.