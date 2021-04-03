Президент Аргентины сделал прививку «Спутник V», а в день рождения заболел коронавирусом

Альберто Фернандес рассказал в Twitter о сделанном тесте на антиген после вакцинации. Ответ от российской стороны уже последовал.

«В конце дня, после того, как у меня была температура 37,3 и небольшая головная боль, тест на антиген показал положительный результат», — написал 3 апреля Фернандес.

По словам 62-летнего политика, он чувствует себя здоровым. Он также отметил, что неприятное известие настигло его в день рождения. Аргентинский лидер добавил, что сейчас находится на самоизоляции и ждет подтверждения диагноза ПЦР-тестом.