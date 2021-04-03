FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Президент Аргентины сделал прививку «Спутник V», а в день рождения заболел коронавирусом

Тест на коронавирус показал положительный результат у вакцинированного «Спутник V» президента Аргентины

Альберто Фернандес рассказал в Twitter о сделанном тесте на антиген после вакцинации. Ответ от российской стороны уже последовал.

«В конце дня, после того, как у меня была температура 37,3 и небольшая головная боль, тест на антиген показал положительный результат», — написал 3 апреля Фернандес.

По словам 62-летнего политика, он чувствует себя здоровым. Он также отметил, что неприятное известие настигло его в день рождения. Аргентинский лидер добавил, что сейчас находится на самоизоляции и ждет подтверждения диагноза ПЦР-тестом.

Создатели российской вакцины уже ответили Фернандесу. «Если инфекция действительно будет подтверждена, то вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», — говорится в заявлении института Гамалеи.

Аргентина ранее договорилась о поставках «Спутник V» с Россией. Москва отправила Буэнос-Айресу две партии вакцины по 300 тысяч доз. Фернандес лично привился под камеры 21 января.

Случаи заражения COVID-19 после вакцинации бывали и раньше, однако производитель препарата назвал их единичными.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

nuga
это привитый Ковид.Мы непривитые и не болевшие,как гриппом,так и ковидлой.
coronel
и не ленись прививаться вторым компонентом
spb7771250
Получается, что если совсем не хочешь заразиться короной - даже после прививки ходи в защите и пользуйся спиртом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний