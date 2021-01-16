FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

В Аргентину прибыл самолёт со второй партией российской вакцины

В Аргентине приземлился самолёт компании Aerolineas Argentinas, на борту которого находится 300 тыс. доз второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Russia Today.

Трансляцию ведёт в Twitter администрация президента Аргентины.

Напомним, что первая часть поставки в 300 тыс. доз состоялась перед Новым годом.

При этом в Петербурге только мечтают о таких объемах вакцины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Mikle776
там никто ничего не напутал??? Путин ведь распорядился начать массовую вакцинацию россиян!!! Неужели в Аргентине живет так много россиян? Или я все пропустил и Аргентина стала частью России? Или Путин уже не авторитет для чиновников? Ничего не понимаю...
USSR_forever
не удивлюсь потом, если от бульона людей начнёт выкашивать....
local_
Да у нас этих вакцин просто завались.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний