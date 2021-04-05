ФСИН будет отслеживать передвижения Эдуарда Биля, подозреваемого по делу о серьёзном ДТП, с помощью специального оборудования.
Как сообщает 5 апреля ТАСС, сотрудники службы надели на блогера GPS-трекер. На ролике в телеграм-канале RT видно, что электронный браслет укрепили на ноге.
Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) по решению суда находится под запретом определённых действий по делу о массовом ДТП в Москве. Арестовать его состав уголовной статьи не позволяет. Подозреваемому запрещено покидать жильё с 20:00 до 8:00, водить машину, пользоваться Интернетом и телефоном (за исключением экстренных случаев).
1 апреля на Садовом кольце Биль на Audi RS6 вылетел на встречную полосу. Пострадавшая находится в коме в крайне тяжёлом состоянии. Биль в суде заявил, что раскаивается и готов выплатить компенсацию. У блогера было почти 4 млн подписчиков, Instagram после аварии заблокировал его аккаунт. Машина была снята с учёта и ездила на подложных номерах. За три месяца Биль нарушил ПДД больше 400 раз.