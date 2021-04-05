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Блогеру Билу, устроившему ДТП на Audi, надели на ногу браслет

Передвижения подозреваемого Эдуарда Биля будет фиксировать GPS-трекер

ФСИН будет отслеживать передвижения Эдуарда Биля, подозреваемого по делу о серьёзном ДТП, с помощью специального оборудования.

Как сообщает 5 апреля ТАСС, сотрудники службы надели на блогера GPS-трекер. На ролике в телеграм-канале RT видно, что электронный браслет укрепили на ноге.

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) по решению суда находится под запретом определённых действий по делу о массовом ДТП в Москве. Арестовать его состав уголовной статьи не позволяет. Подозреваемому запрещено покидать жильё с 20:00 до 8:00, водить машину, пользоваться Интернетом и телефоном (за исключением экстренных случаев).

1 апреля на Садовом кольце Биль на Audi RS6 вылетел на встречную полосу. Пострадавшая находится в коме в крайне тяжёлом состоянии. Биль в суде заявил, что раскаивается и готов выплатить компенсацию. У блогера было почти 4 млн подписчиков, Instagram после аварии заблокировал его аккаунт. Машина была снята с учёта и ездила на подложных номерах. За три месяца Биль нарушил ПДД больше 400 раз.

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Комментарии (8)

vic_5e4cd1938d1a8
Эдуард Биль, тоже не по фен шуй, но всё же лучше чем Эдвард Бил.
Эдвард Бил ... позор какой-то, а не имя ..
aaignat
на шею браслет самозатягивающийся этому утырку
Danik
Блогер, пранкер, светская львица - пишите честно - бездельник! Хватит кривить душой! А это заметка просто реклама про жизнь бездельника!
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