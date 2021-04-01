Мужчина, претендовавший на отцовство Кирея, рожденного на ИВЛ, провалил генетический тест. Мальчика передадут тетке

Молодой мужчина, который оспаривал родительские права на младенца, чьи мать и дедушка с бабушкой скончались от коронавируса в ноябре 2020 года, биологически не имеет отношения к ребенку. Таков результат досудебной генетической экспертизы, проведенной по инициативе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе омбудсмена 1 апреля.
«Первое заседание по делу об отцовстве назначено на 18 апреля, — отмечают в аппарате уполномоченного. — Однако с целью сокращения сроков по выяснению обстоятельств и поиску биологического отца ребенка, аппаратом уполномоченного была организована досудебная генетическая экспертиза. Результаты генетической экспертизы показали, что потенциальный отец ребенка не является биологическим отцом. Таким образом, ребенок в ближайшее время будет передан тете, проживающей в Республика Мордовия».
Кирею исполнилось 4,5 месяца, он чувствует себя хорошо и по-прежнему находится в Доме ребенка.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге в ноябре 2020 года от коронавируса за четыре дня погибла целая семья: отец 64 лет, мать 61 года и их 36-летняя дочь. Молодая женщина была на 32-й неделе беременности, ее ребенок родился в результате кесарева сечения, когда мать подключили к аппарату ИВЛ. Женщина успела дать сыну имя в честь своего отца. В Петербурге родственников у мальчика не осталось, но родные по линии дедушки проживают в Мордовии и готовы принять маленького Кирея в свою семью.