Мужчина, претендовавший на отцовство Кирея, рожденного на ИВЛ, провалил генетический тест. Мальчика передадут тетке

Молодой мужчина, который оспаривал родительские права на младенца, чьи мать и дедушка с бабушкой скончались от коронавируса в ноябре 2020 года, биологически не имеет отношения к ребенку. Таков результат досудебной генетической экспертизы, проведенной по инициативе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе омбудсмена 1 апреля.



«Первое заседание по делу об отцовстве назначено на 18 апреля, — отмечают в аппарате уполномоченного. — Однако с целью сокращения сроков по выяснению обстоятельств и поиску биологического отца ребенка, аппаратом уполномоченного была организована досудебная генетическая экспертиза. Результаты генетической экспертизы показали, что потенциальный отец ребенка не является биологическим отцом. Таким образом, ребенок в ближайшее время будет передан тете, проживающей в Республика Мордовия».

