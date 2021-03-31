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Познеру не дают отметить день рождения в Грузии. Поздравлять пришли протестующие

Отель в Тбилиси, в котором живет Владимир Познер, забросали яйцами протестующие

Российский журналист Владимир Познер, приехавший в Тбилиси отмечать свое 87-летие, столкнулся с недовольством местных активистов. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Рустави 2».

Сначала протестующие, недовольные высказываниями Познера о принадлежности Абхазии, собрались возле отеля «Винотель», где планировался банкет. Активисты сообщили властям о нарушении комендантского часа, установленного в Грузии из-за коронавируса. Ресторан оштрафуют, также в МВД заявили, что наказаны будут и сам Познер, и его гости.

После этого российского журналиста и его спутников развезли под наблюдением полицейских по гостиницам. Возле отеля, где живет сам Познер, сразу снова собрались протестующие, которые забрасывают здание яйцами. Они требуют, чтобы журналист покинул Грузию.

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Комментарии (5)

Norge
Как бы его там навсегда оставить - здесь воздух чище бы стал.
Савва Морозов
выгнали русофоба, который хочет и дальше работать на первом - цирк.
Альтруист-2
При всём уважении, когда пытаешься "и вашим, и нашим", и при этом сохранить лицо, и считать себя над схваткой, благородно так парить над всеми... Никогда это не получалось. Хотя всегда кажется, что ну вот, всё получилось, но нет. Всегда нет. Иллюзия. Это и политиков касается в той же мере.
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