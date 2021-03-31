Российский журналист Владимир Познер, приехавший в Тбилиси отмечать свое 87-летие, столкнулся с недовольством местных активистов. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Рустави 2».
Сначала протестующие, недовольные высказываниями Познера о принадлежности Абхазии, собрались возле отеля «Винотель», где планировался банкет. Активисты сообщили властям о нарушении комендантского часа, установленного в Грузии из-за коронавируса. Ресторан оштрафуют, также в МВД заявили, что наказаны будут и сам Познер, и его гости.
После этого российского журналиста и его спутников развезли под наблюдением полицейских по гостиницам. Возле отеля, где живет сам Познер, сразу снова собрались протестующие, которые забрасывают здание яйцами. Они требуют, чтобы журналист покинул Грузию.