Следствие рассказало о ходе проверки обстоятельств гибели петербургского сноубордиста в Хибинах

О ходе доследственной проверки обстоятельств гибели 29-летнего сноубордиста Германа из Петербурга в горном массиве Хибины рассказали в СУ СК РФ по Мурманской области. Подробности опубликованы на официальном сайте регионального ведомства 31 марта.

Как удалось установить, в минувшую субботу группа из трёх петербуржцев находилась в районе цирка ВМФ горы Айкуайвенчорр. В условиях плохой видимости один из них пропал, в связи с чем его знакомые посредством мобильной связи сообщили о случившемся в службу спасения. Спустя некоторое время его тело было обнаружено под склоном горы.

В ведомстве отметили, что мужчины находились на запрещённой к посещению стороне склона. «Осмотром тела погибшего каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, а также телесных повреждений, свидетельствующих о совершении в отношении него какого-либо преступления, не обнаружено», — также рассказали в СУ СК РФ по Мурманской области. Следующий шаг — судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. В настоящий момент следователи опрашивают родственников погибшего, а также тех, кто был с ним в Хибинах. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в региональном ведомстве. Субботним вечером 27 марта в МЧС поступила заявка о пропаже человека в районе цирка ВМФ горы Айкуайвенчорр в горном массиве Хибины. Позже спасатели отчитались, что нашли пропавшего на камнях, он ещё был жив. Его транспортировали к дороге и передали медикам, которые констатировали смерть. Случившееся заинтересовало следователей, которые заявили о начале доследственной проверки.