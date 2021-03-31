Протестную активности участников движения «Весна» в тёмное время суток поубавили сотрудники полиции. Люди в чёрном, преследующие четверых человек в балаклавах и мантиях, привели в замешательство петербуржцев.
Как сообщает «Весна» на своей странице «ВКонтакте», активисты движения устроили вечером 30 марта акцию против возможной блокировки социальной сети Twitter.
«Мы провели настоящее тоталитарное шествие: группа в балаклавах и в мантиях несла флаги и факелы. Мы показываем, к чему придёт наша страна, если позволить государству цензурировать интернет. Мы хотим жить в свободной России, а не Советском Союзе или Северной Корее», — говорится в сообщении, опубликованном в десять вечера в группе «Весны».
Судя по опубликованным фотографиям, гардероб, подобранный активистами для акции, деталями походил на элементы экипировки сотрудников полиции. Например, для промозглого вечера вторника и те, и другие, выбрали балаклавы.
В Telegram-канале петербургского движения также сообщается, что четверых протестующих задержали и доставили в 52-й отдел полиции. Какие статьи им будут вменять, пока что неизвестно.
Как стало известно «Фонтанке». ночной протест разбудил жителей спального района Петербурга. Одновременно с публикацией о задержании в группе «Весны» во «ВКонтакте» в редакцию поступило сообщение от жителя дома № 58 на проспекте Шаумяна. «Около 22:00 было три автобуса полицейских. Бежали толпой, кого-то ловили, задержали, увезли», — говорилось в его письме.
В разговоре с корреспондентом издания он сонным голосом сообщил, что видел, как сотрудники полиции гнались за «кем-то с флагами». Предположению о том, что это могли быть участники акции, горожанин удивился, ведь, обычно, протестная активность приходится на светлое время суток, а её география ограничивается центром Петербурга.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в начале марта сообщила, что замедлит работу Twitter из-за запрещённого контента. Причиной для подобных мер назвали более трёх тысяч материалов, которые соцсеть не удалила с 2017 года, и «демонстративное игнорирование» обращений Роскомнадзора. Регулятор пригрозил наказанием и другим игрокам рынка.
После заявления о замедлении работы начались проблемы с доступом к сайтам госструктур. Ситуация напоминает ту, которая сложилась после блокировки Telegram, когда ведомство заблокировало тысячи IP-адресов, совпавших с адресами, которые использовал мессенджер. В итоге пострадали компании, никак не связанные с ним.