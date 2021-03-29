ВОЗ вплотную приблизилась к разгадке происхождения коронавируса. COVID-19 не из лаборатории

Всемирная организация здравоохранения считает вероятными сразу несколько сценариев передачи COVID-19.



«Совместное исследование ВОЗ и Китая о происхождении COVID-19 содержит вывод, что передача [вируса] от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием», — сообщает 29 марта Associated Press со ссылкой на организацию.

При этом эксперты назвали «возможной» передачу от летучих мышей к человеку напрямую, однако скорее всего в цепочке вируса было какое-то другое звено. Теоретически возможна передача и через еду, однако ученые назвали это «маловероятным». Утечку из лаборатории посчитали «крайне маловероятной».