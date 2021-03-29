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ВОЗ вплотную приблизилась к разгадке происхождения коронавируса. COVID-19 не из лаборатории

Эксперты ВОЗ рассмотрели четыре сценария передачи коронавируса человеку

Всемирная организация здравоохранения считает вероятными сразу несколько сценариев передачи COVID-19.

«Совместное исследование ВОЗ и Китая о происхождении COVID-19 содержит вывод, что передача [вируса] от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием», — сообщает 29 марта Associated Press со ссылкой на организацию.

При этом эксперты назвали «возможной» передачу от летучих мышей к человеку напрямую, однако скорее всего в цепочке вируса было какое-то другое звено. Теоретически возможна передача и через еду, однако ученые назвали это «маловероятным». Утечку из лаборатории посчитали «крайне маловероятной».

Ранее исследователи ВОЗ заявили, что первые случаи COVID-19 появились еще в 2013 году, а вирус не мог передаваться напрямую от летучих мышей человеку.

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Комментарии (5)

Grotesk
а еще они наших ребят на Даманском не убивали... дружба началась... про остальное надо забыть...
mynine
Любителей заговора, научные исследования людей в сто раз умнее их всех вместе взятых, разумеется, не убеждают. Чтобы понимать каким образом приходят к выводам ученые, нужно самому немного понимать в сложных доказательных принципах науки.

Заговоры намного проще и понятнее для обывателя, и, что характерно, неопровержимы. )))
Malyshev73
Видимо путинисты и остальные типа Китай дальше за деньги налогоплательщиков разрабатывают гадость на нашу голову.
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