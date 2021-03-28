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Треть пациентов с ковидом в петербургских больницах – в тяжёлом состоянии

Смольный зафиксировал снижение показателей по коронавирусу в Петербурге

В Северной столице наблюдается снижение распространения коронавируса. Число новых случаев COVID-19 28 марта уменьшилось на 21,9% по сравнению с прошлым воскресеньем. Об этом говорится в отчёте Смольного.

Общее количество больных инфекцией по сравнению с показателями недельной давности снизилось на 5,92%. Кроме того, на 1,22% стало меньше госпитализировано взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. В Смольном на днях уже отмечали снижение распространения COVID-19, но при этом не исключали «третьей волны».

Скриншот из&nbsp;отчёта Смольного
Скриншот из отчёта Смольного
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Доля тяжёлых пациентов в стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 174 жителя Петербурга. Для заболевших COVID-19 и пневмониями горожан развёрнуто 6 248 коек. Из них свободны 1 949 — 31,2 % от общего коечного фонда для коронавирусных больных.

Скриншот из&nbsp;отчёта Смольного
Скриншот из отчёта Смольного
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В Смольном также сообщили, что на сегодняшний день вакцинацию прошёл 358 131 петербуржец. За прошедшие сутки первично привито 3 977 человек, вторично — 2 205.

За весь период в Петербург поступило 465 842 комплекта вакцины, её ежедневно распределяют по городским пунктам. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 51 711 комплектов.

В город накануне поступила новая крупная партия «Спутник V». В администрации города говорят о «положительной динамике вакцинации» и утверждают, что поставки позволяют набрать больший темп формирования коллективного иммунитета. Для этого, как заявили в Минздраве, привиться должны 2,6 млн жителей Петербурга.

Скриншот из&nbsp;отчёта Смольного
Скриншот из отчёта Смольного
Скриншот из&nbsp;отчёта Смольного
Скриншот из отчёта Смольного

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Комментарии (1)

Piter Russo
Не понятно - поступило 465 842 доз, про вакцинировано 358 131 человек = остаток при этом 51 711
Вопрос а где еще 56000 комплектов доз вакцины?
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