В Северной столице наблюдается снижение распространения коронавируса. Число новых случаев COVID-19 28 марта уменьшилось на 21,9% по сравнению с прошлым воскресеньем. Об этом говорится в отчёте Смольного.

Общее количество больных инфекцией по сравнению с показателями недельной давности снизилось на 5,92%. Кроме того, на 1,22% стало меньше госпитализировано взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. В Смольном на днях уже отмечали снижение распространения COVID-19, но при этом не исключали «третьей волны».