Заняты 70% коек: власти Петербурге грозят новой волной

Эпидемия в Петербурге топчется на месте, но в любой момент может отправиться в наступление. В Смольном предупредили об угрозе третьей волны.



«В целом в Петербурге отмечается снижение распространения инфекции, но оно замедлилось почти до уровня плато и носит нестабильный характер. Не исключается новый рост заболеваемости (развитие третьей волны эпидемии)», — говорится в опубликованной 26 марта справке межведомственного координационного совета.

При этом по сравнению с предыдущей пятницей количество заболевших уменьшилось на 14,24 %. Но на 1,62 % — увеличилось число госпитализированных взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.