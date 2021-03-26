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Заняты 70% коек: власти Петербурге грозят новой волной

Третья волна коронавируса вновь грозит Петербургу в отчетах Смольного

Эпидемия в Петербурге топчется на месте, но в любой момент может отправиться в наступление. В Смольном предупредили об угрозе третьей волны.

«В целом в Петербурге отмечается снижение распространения инфекции, но оно замедлилось почти до уровня плато и носит нестабильный характер. Не исключается новый рост заболеваемости (развитие третьей волны эпидемии)», — говорится в опубликованной 26 марта справке межведомственного координационного совета.

При этом по сравнению с предыдущей пятницей количество заболевших уменьшилось на 14,24 %. Но на 1,62 % — увеличилось число госпитализированных взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.

Для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге развернуты 6 248 коек. Из них свободны лишь 30,2 %. А доля тяжелых больных составляет 28%. На ИВЛ находится 191 человек.

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Комментарии (6)

Alex000
Удивительно, правда?
Всего-то лишь смена сезона.
Василий Марущак
ну и где ваши хваленые вакцины???
Laska77
естественно будет и третья, и четвертая , и... волна. Сезон отпусков начинается, народ рванет жариться на пляжи Турций, ИталиЁв, Тунисов, Египтов... ну и еще что-нть новенькое привезут оттуда :)
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