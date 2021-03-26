Вячеслав Макаров: ЗакС или Госдума — станет известно в конце июня

Об этом он заявил 26 марта на мероприятии, посвященном 80-летию создания Ленинградской военно-воздушной академии Красной армии в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.



«Что касается определения, когда будет известно, какие списки я буду возглавлять: или в Государственную думу, или в Законодательное собрание — это будет известно только на съезде «Единой России». Съезд состоится в конце июня 2021 года», — сказал спикер журналистам.



Накануне вечером в эфире городского телеканала губернатор Александр Беглов заявил, что спикер ЗакСа мог бы быть «тяжеловесом» в Госдуме от Петербурга и что градоначальник уже говорил об этом с главой законодательной власти.

