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Вячеслав Макаров: ЗакС или Госдума — станет известно в конце июня

Съезд «Единой России» решит, куда выдвигаться спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову

В конце июня на партийном съезде «Единой России» станет известно, будет ли спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров баллотироваться в Госдуму или в городской парламент.

Об этом он заявил 26 марта на мероприятии, посвященном 80-летию создания Ленинградской военно-воздушной академии Красной армии в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

«Что касается определения, когда будет известно, какие списки я буду возглавлять: или в Государственную думу, или в Законодательное собрание — это будет известно только на съезде «Единой России». Съезд состоится в конце июня 2021 года», — сказал спикер журналистам.

Накануне вечером в эфире городского телеканала губернатор Александр Беглов заявил, что спикер ЗакСа мог бы быть «тяжеловесом» в Госдуме от Петербурга и что градоначальник уже говорил об этом с главой законодательной власти.

Спикер прокомментировал, что пока идет этап предварительных разговоров и согласований, однако в случае, если от партии поступит такой приказ, «он будет выполнен».

В декабре 2020 года политик в интервью «Фонтанке» говорил, что не планирует баллотироваться в Госдуму, допустив при этом, что у отдельных личностей может быть мечта вытолкнуть спикера из регионального парламента.

Вячеслав Макаров возглавил региональный комитет «Единой России» по праймериз. Внутрипартийное голосование должно определить, кто именно пойдет на осенние выборы в Госдуму от партии. Первыми кандидатами на партийных праймериз стали лидер фракции «Единая Россия» в Петербурге Александр Тетердинко и вице-спикер городского Законодательного собрания Сергей Соловьев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

виктор эммануил
Крутченская Байгора.Село в Липецкой области.Усманский район-родина Героя.Сразу вспоминается усманская махорка.Наказ партии,возрождать махорочное производство.Даешь импортозамещение.
ShkVAl
Вы, друзья, как не садитесь....
***_555
Пусть валит.
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