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Беглов укололся дважды и поделился впечатлениями с петербуржцами. Странности вакцинации его обошли

Губернатор Петербурга Александр Беглов прошёл по всем этапам вакцинации от коронавирусной инфекции и на третий день после второго укола странностей в самочувствии и документах не заметил.

О своём самочувствии губернатор 25 марта рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Вторую дозу вакцины «Спутник V» он получил три дня назад, ровно через три недели после первого укола. Первый этап, по его словам, прошёл без побочных эффектов. Второй, судя по всему, тоже.

«Я уже сделал вторую прививку от коронавируса. Чувствую себя хорошо», — цитирует Беглова пресс-служба Смольного. Градоначальник заявил, что верит в город и его жителей и рассчитывает на то, что горожане обязательно сделают прививку.

Впечатления журналистов «Фонтанки» от обеих доз «Спутника V» и о том, какие у них выработались антитела, можно прочитать здесь и здесь. О неожиданных последствиях и странностях паспортов вакцинированных вроде смены пола, которых, похоже, избежал губернатор, рассказываем в этом материале.

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