Фото: imago/Xinhua/Тасс Поделиться Поделиться







Российские власти предложили включать Первый концерт Чайковского вместо национального гимна, чтобы чествовать победителей спортивных соревнованиях. Вся российская символика на олимпиадах и чемпионатах запрещена до конца 2022 года.

Для большинства граждан России названия и номера концертов, даже таких выдающихся и признанных во всем мире композиторов, как Чайковский, — не на слуху. Впрочем, короткие темы из его «Лебединого озера» или «Щелкунчика» знакомы любому без исключений, даже если не могут сразу назвать автора и произведение. Они звучали и звучат повсюду — по телевизору, в рекламе, детских утренниках.



«Фонтанка» проверила: если просто просить первого попавшегося на улице прохожего напеть мелодию Первого концерта Чайковского — затея будет провальной. Даже с учетом того, что корреспондент выбрал не простую улицу, а Театральную площадь — между Мариинским театром и Консерваторией, чтобы повысить шансы. Из двух десятков опрошенных без подсказки никто не смог напеть знаменитую мелодию. Зато стоило им включить запись — мгновенное узнавание.

Все, с кем поговорила «Фонтанка», сошлись в том, что Первый концерт Чайковского отлично подошел бы нашим спортсменам-победителям в качестве замены национального гимна.

«Внушительная, сильная, несет энергетический заряд», - отзываются об этой музыке петербуржцы. А некоторые даже сочли тему торжетвенно-грациозного вступления угрожающей. «Для нашей сборной будет отлично», - одобряют петербуржцы. Об инициативе заменить запрещенный в спортивном мире на два года гимн России на Концерт для фортепьяно с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского в пятницу сообщил министр спорта Олег Матыцин. Сейчас это предложение рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS), если все сложится, получать под Чайковского золотые медали наши спортсмены смогут на Токийской Олимпиаде — в июле-августе этого года.

Однако впервые грандиозные аккорды великого русского композитора можно будет услышать даже раньше - Международный союз конькобежцев (ISU) уже разрешил его использовать на чемпионатах мира по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Ближайший из них — по фигурному катанию — начинается уже 22 марта, и велик шанс, что наши фигуристки Трусова, Щербакова или Туктамышева станут первыми, кто получит золотые медали под Чайковского. Согласно официальной позиции CAS, из-за допинговых нарушений российским спортсменам нельзя будет использовать не только национальный гимн, но и «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее». По такому принципу, к примеру, недавно была запрещена предложенная спортивными властями РФ «Катюша».

Видео: Мацуев играет Чайковского

Пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал «Фонтанке», что он был в числе первых, сразу как только стало известно о запрете гимна, кто предложил использовать вместо него на соревнованиях Первый концерт. «Если бы нам разрешили Чайковского, это было бы огромное счастье. Но боюсь, что все закончится Олимпийским гимном. Там вообще на все русское, кажется, запрет. Даже запрещено использовать тех наших композиторов, которые жили в эмиграции — даже Второй концерт Рахманинова, который я тоже предлагал, - расстраивается народный артист РФ. Он признает, что музыка Чайковского — несомненно — очень русская. «Чайковский — это русский композитор, это наше все, наше уникальное достояние, которое основано на русской душе, на русской сентиментальности, русской меланхолии», - говорит пианист. Однако в пользу Первого концерта при решении CAS может сыграть то, что конкретно это произведение давно переросло национальные рамки и стало явлением международным.



«В Японии он везде — начиная от вокзалов и заканчивая гостиницами, они его считают чуть ли не своей национальной музыкой. Это самый популярный фортепьянный концерт, который звучит в каждой точке мира, буквально каждый день, в любой стране», - рассказывает Денис Мацуев.

Алена Юферева для «Фонтанка.ру»

