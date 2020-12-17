Российский спорт забанили на два года. Почему это все равно победа

Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Спортивный суд CAS поддержал решение Международного антидопингового агентства (WADA) в желании отстранить Россию. Однако суровый четырехлетний бан заменили, по сути, всего на два года нейтрального статуса и штраф в 1,27 млн долларов. При этом форму можно будет раскрасить в цвета триколора, а все запланированные крупные соревнования все равно пройдут в России. Это ли не успех?

Из-за чего был суд

В 2015 году из-за обвинений в государственной допинг-системе, манипуляциях с пробами спортсменов на Олимпиаде-2014 Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия, а Россию – флага и гимна на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В 2018-м WADA восстановило РУСАДА в правах, но с условием передачи базы данных Московской лаборатории (LIMS). Ожидалось, что в ней находится информация об употреблении допинга российскими спортсменами с 2012 по 2015 год. Однако сначала Россия сильно нарушила сроки передачи, а потом выяснилось, что база данных была перед отправкой сильно отредактирована.



Какие-то части были просто исправлены, какие-то - совсем удалены. Определить это помогла копия базы, которую WADA получила от бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова. В результате углубленного изучения правок эксперты WADA установили, что было удалено более 20 тысяч файлов, а переписка сотрудников изменена так, чтобы Родченков выглядел главным злодеем. Исполком WADA отстранил Россию, вновь лишил РУСАДА статуса соответствия, а весь российский спорт отстранил на четыре года.

Что это значило

Потери от этого решения были очень серьезные:

1) российские спортсмены не могли принимать участие в международных стартах под своим флагом, а нейтральный статус получат единицы;

2) Россия пропускала три Олимпиады: две летних (Токио-2021, Париж-2024) и одну зимнию (Пекин-2022);

3) Россия лишалась права на проведение уже заявленных крупных международных соревнований, а также на участие в заявках на проведение будущих турниров.

Последней надеждой была апелляция в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).



Как защищались

Отечественные чиновники давили на то, что решение WADA нарушает олимпийскую хартию, что нельзя применять коллективную ответственность, и вообще базу данных изменил сам Родченков после побега в США.

WADA предлагало провести публичные слушания, но Россия отказалась. Вердикт выносили три арбитра: глава комиссии Марк Уильямс (Австралия), Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Гарави (Франция). Лояльным к России считался только Гарави, который ранее помог оправдать 28 отечественных участников Олимпиады в Сочи.

Интересы России представляли сразу несколько швейцарских юридических компаний, которые в прошлом успешно помогали отечественным атлетам и чиновникам в CAS. Первая - это Schellenberg Wittmer, которая как раз и работала над делами тех 28-ми спортсменов. Вторая — Bonnard Lawson — спасла экс-министра спорта Виталия Мутко от пожизненного отстранения от Олимпиад.

В результате совсем избежать потерь не удалось, но существенно смягчить ситуацию получилось.

Чего добилась Россия



Четырехлетнюю дисквалификацию сократили до двух лет - до 16 декабря 2022 года. То есть отечественные спортсмены пропустят две олимпиады вместо трех. Также под санкции попадают чемпионат мира по футболу 2022 года и два чемпионата мира по хоккею в 2021-м и 2022-м годах. В то же время, как заявили в Федерации хоккея России после изучения решения, отечественные хоккеисты смогут выступить в форме в цветах флага и надписью «Россия».

«Мужская и женская национальные сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также Олимпийских играх-2022 в Пекине. Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага и надпись Россия будут сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира», - заявили в пресс-службе ФХР.

Ограничение на проведение соревнований не затронут уже согласованные турниры, которые невозможно перенести по юридическим или организационным причинам. Уже стало известно, что санкции точно не затронут российскую часть футбольного чемпионата Европы-2020, финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.



РУСАДА обязано выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов. Как и ожидалось, на взрослых чемпионатах мира и Олимпийских играх в период дисквалификации российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе без флага и гимна. Каждому спортсмену придется подавать заявку в WADA на получение нейтрального статуса в индивидуальном порядке. Кроме того, представителям российской власти, включая министров и членов правительства, на ближайшие два года запрещено посещать Олимпийские и Паралимпийские игры.

Что говорят

Российская сторона восприняла решение CAS скорее, как победу. Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов в официальном заявлении отметил, что не в полной мере удовлетворен вердиктом, но «приветствует ответственный и разумный подход арбитров».

- Согласившись с логикой РУСАДА и других международных спортивных организаций и отказав WADA в наложении санкции на невиновных российских спортсменов, арбитраж проявил справедливость в этом знаковом для спортивной арбитражной практики деле и принял решение, отвечающее интересам всей международной спортивной общественности, - заявил Буханов. - В противном случае, навязываемый WADA принцип «коллективной ответственности», противоречащий в корне основам международной олимпийской хартии, мог бы стать опасным прецедентом, угрожающим всему олимпийскому движению. РУСАДА, будучи признанной несоответствующей Кодексу WADA, выражает готовность выполнить условия восстановления и сотрудничества со всеми международными антидопинговыми структурами, включая WADA, которое не раз публично признавало успехи нашего агентства в ее текущей деятельности и называло его в числе лучших антидопинговых агентств.



В WADA прокомментировали решение CAS в похожей манере: мол, мы рады победе, но разочарованы, что приговор смягчили с четырех лет до двух.

- WADA радо выиграть это знаменательное дело, - заявил глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька на официальном сайте организации. - Мы сделали все, что в наших силах для расследования этого очень сложного вопроса и представления нашего дела в CAS. Арбитры однозначно подтвердили наши выводы о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными московской лаборатории, пытаясь скрыть институциональную допинговую схему. Перед лицом постоянного сопротивления и отрицания со стороны России мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами. Однако мы разочарованы, что арбитры CAS не одобрили все без исключения наши рекомендуемые санкции на четырехлетний период, которые мы запрашивали.

Теоретически обе стороны еще могут попробовать оспорить решение CAS в швейцарском суде, но, во-первых, успехом это еще ни разу не заканчивалось, а во-вторых, кажется, все удовлетворены результатом. С российской стороны, с учетом всей доказательной базы, уж точно было бы наивно рассчитывать на полную победу. Два года - это не четыре. Как-то же пережили Олимпиаду в Пхенчхане в нейтральном статусе. А в этот раз еще и слово «Россия» разрешили написать на форме.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

