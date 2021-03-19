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Доросли до классика. В качестве нового варианта вместо российского гимна на Олимпиаде в Минспорта предложили Чайковского

На церемонии награждения российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио вместо национального гимна может быть предложено использовать одно из произведений Петра Чайковского. Об этом со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина 19 марта сообщает ТАСС.

«Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт её использования уже есть», — отметил глава Минспорта РФ.

Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту. Также эта музыка прозвучит в случае побед российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдёт с 22 по 28 марта 2021 года.

Напомним, что до этого в качестве замены российскому гимну на Олимпиаде предлагалось использовать знаменитую композицию «Катюша», однако этому воспротивился Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Позднее в качестве ещё одного варианта в Минспорта вспомнили про популярную в советские годы песню Александры Пахмутовой «Герои спорта», которую исполнял Муслим Магомаев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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