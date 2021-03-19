Доросли до классика. В качестве нового варианта вместо российского гимна на Олимпиаде в Минспорта предложили Чайковского

На церемонии награждения российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио вместо национального гимна может быть предложено использовать одно из произведений Петра Чайковского. Об этом со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина 19 марта сообщает ТАСС.



«Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт её использования уже есть», — отметил глава Минспорта РФ.

