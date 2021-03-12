«Катюша» не прокатила. Спортивный арбитражный суд не разрешил Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна советскую песню

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать советскую песню «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. Об этом 12 марта сообщает Inside the Games.



В январе этого года использовать «Катюшу» предложила комиссия спортсменов ОКР. В Госдуме с этим решением согласились.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».