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«Катюша» не прокатила. Спортивный арбитражный суд не разрешил Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна советскую песню

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать советскую песню «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. Об этом 12 марта сообщает Inside the Games.

В январе этого года использовать «Катюшу» предложила комиссия спортсменов ОКР. В Госдуме с этим решением согласились.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Вячеслав Рогожин
Блин, да я уже писал по этому поводу: однозначно лучший вариант, это "Черный ворон". Песьма внушительная. И достойная. Всех проймет.
save
>> CAS посчитали, что предложенная комиссией спортсменов ОКР песня «Катюша» не может быть использована вместо гимна, поскольку является композицией, напрямую ассоциируемой с Россией.

Может, они ещё запретят разговаривать на русском? Ведь русский язык напрямую ассоциируется с Россией.
Igor_VS
Ну не нравится им ВВ. Спортсменов зачем обижать? Они старались, здоровье тратили.
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