Музыка Чайковского заменит российский гимн на чемпионате по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил сборной России использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского при награждении отечественных спортсменов. Об этом пишет 10 февраля РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.
«Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны», — подчеркнула Барышева.
Ранее российским биатлонистам на чемпионате мира — 2021 запретили публиковать в соцсетях изображения флага и герба страны.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Однако флаг и гимн остались под запретом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».