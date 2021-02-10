Музыка Чайковского заменит российский гимн на чемпионате по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил сборной России использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского при награждении отечественных спортсменов. Об этом пишет 10 февраля РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.

«Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны», — подчеркнула Барышева.

Ранее российским биатлонистам на чемпионате мира — 2021 запретили публиковать в соцсетях изображения флага и герба страны.