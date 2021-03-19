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Петербургский профсоюз сотрудников ОВД через Конституционный суд хочет «разморозить» военные пенсии

Мораторий на индексацию военных пенсий пытаются оспорить через Конституционный суд. Заявители настаивают, что заморозка делит служивых на «привилегированных» и всех остальных и сводит на нет престиж военной службы.

Как сообщили «Фонтанке» в Межрегиональном профсоюзе сотрудников органов внутренних дел по Петербургу и Ленобласти 19 марта, соответствующая жалоба подана в Конституционный суд накануне. Заявители, получившие, в свою очередь, обращение ветеранов ОВД, просят проверить на соответствие Конституции положение Федерального закона № 397 — им в декабре прошлого года в очередной раз заморожен рост понижающего коэффициента, из-за которого военные получают только часть своих пенсий.

Порядок выплат пенсий отставным военным и силовикам с понижающим коэффициентом установлен в России с 1 января 2012 года. С этой даты бывшие работники Росгвардии, Министерства внутренних дел, ФСИН, вооруженных сил и прочих государственных силовых структур получают только часть от полагающихся им сумм — изначально размер коэффициента был установлен на уровне 0,54. В законодательстве заложен ежегодный двухпроцентный прирост этого показателя с учётом уровня инфляции так, чтобы довести его до 100 %. Однако на деле он «подрастает» с периодической заморозкой регулирующей нормы.

Последний раз коэффициент пересмотрели в 2019 году — он составил 0,7368. Принятый в декабре закон продлил мораторий на его увеличение так, что в 2021 году размер денежного довольствия, который учитывают при исчислении выплат военнослужащим и приравненным к ним лицам, останется на уровне октября 2019-го, то есть всё те же 73,68 % от полной пенсии.

В результате пенсии подрастают только за счёт индексации окладов по званиям и по занимаемым должностям действующим силовикам и военнослужащим. В этом году рост намечен с 1 октября на 3,7 % — это величина заложенной в бюджет плановой инфляции. Исключение — бывшие военные прокуроры, следователи и судьи. На них заморозка понижающего коэффициента не распространяется, и это, как отметили в профсоюзе, также вызывает вопросы.

«Учитывая заморозку, военнослужащие потеряют 5 % ежемесячных пенсионных отчислений. Военные пенсии рядового и сержантского составов практически приблизились к страховым гражданским. Если заморозка не будет отменена, то пенсии военнослужащих встанут в один ряд с гражданскими, что нивелирует социальную ответственность государства в отношении военной службы», — говорится в жалобе.

В профсоюзе добавили, что отсутствие социальных гарантий не добавляет желания служить в рядах органов внутренних дел, где и так большой некомплект, и заявили, что будут обращаться в суды разных инстанций, чтобы добиться справедливости. «Этот вопрос затрагивает не только сотрудников органов внутренних дел Петербурга и области, но и военных, и множество других силовых ведомств по всей России», — объяснил председатель регионального профсоюза сотрудников ОВД Юрий Корчак.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Пенсия с 45 лет, льготный транспорт и индексация, в соответствии с ростом денежного довольствтя последней должности. Если настоящие военные, то это нормально. Но у некоторых служба не сложнее, чем работа у гражданских и в подчинении у старшего офицера, случается, 2-3 бабы-кладовщицы.
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