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Машина, сбившая школьника на самокате в Петербурге, ехала за вице-губернатором Княгининым

«Ауди А8» со смольнинскими номерами, которая сбила ребенка на самокате утром 18 марта, закреплена за вице-губернатором Петербурга Владимиром Княгининым.

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, чиновник живет на 27-й линии Васильевского острова, и автомобиль в 8:20 утра ехал, чтобы забрать его из квартиры и отвезти на работу.

По предварительной информации, сотрудники полиции пока склоняются в тому, что правила нарушил 11-летний ребенок, который начал движение на красный свет светофора. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, силовики запросили у «Горэлектротранса» данные с видеорегистраторов трамваев, которые в указанное время находились в районе перекрестка Среднего проспекта и 16 — 17-й линии, где произошел наезд.

Само ДТП попало на видео, на котором видно, что после столкновения ребенок смог подняться с асфальта самостоятельно.

В аппарате вице-губернатора Владимира Княгинина подтвердили, что машина закреплена за ним, водитель ехал забирать чиновника. После столкновения он остановился, дождался ГИБДД и скорую, экспертиза не нашла у него в организме ни алкоголя, ни наркотиков. По словам отца мальчика, на которого ссылается аппарат Княгинина, обследование в больнице показало, что перелома нет, есть ушиб. Водитель на связи с семьей пострадавшего, предлагал помощь, пока ответа нет. 25 марта он идет к следователю.

Вице-губернатор Владимир Княгинин в Смольном отвечает за решение вопросов профессионального образования и научной политики Санкт‑Петербурга, труда и занятости населения, за обеспечение организационных и иных мер в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации, а также взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

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Комментарии (9)

Александр Котов Котов
% экспертиз будут доказывать, что мальчик пьян. Самокат отберут, по печени дадут, за ремонт машины ответит в полном объеме.
aaignat
фонтань, у вас же видео выложено. там видно, что машина бъёт едущего по дороге самокатчика сзади. самокатчик сдвинулся левее для объезда поворачивающей машины. а слепошарый смольнинский руль тюкнул его сзади. он ехал на очень важный вызов за княгиным, тот должен был успеть посерить в смольном перед приёмом у сбиглова, наверное
Kezevo
Щас выяснится что в мальчишке было 6 промиле.... Все обыденно в россии
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