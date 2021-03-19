Машина, сбившая школьника на самокате в Петербурге, ехала за вице-губернатором Княгининым

«Ауди А8» со смольнинскими номерами, которая сбила ребенка на самокате утром 18 марта, закреплена за вице-губернатором Петербурга Владимиром Княгининым.



Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, чиновник живет на 27-й линии Васильевского острова, и автомобиль в 8:20 утра ехал, чтобы забрать его из квартиры и отвезти на работу.



По предварительной информации, сотрудники полиции пока склоняются в тому, что правила нарушил 11-летний ребенок, который начал движение на красный свет светофора. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, силовики запросили у «Горэлектротранса» данные с видеорегистраторов трамваев, которые в указанное время находились в районе перекрестка Среднего проспекта и 16 — 17-й линии, где произошел наезд.

