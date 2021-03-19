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ДТП со смольнинской «Ауди» в Петербурге попало на видео: ребёнок сам встал на ноги

Серьёзное ДТП с участием ребёнка на Васильевском острове попало в поле зрения видеокамеры. Ещё более значительным инцидент делает то, что автомобиль – смольнинский.

Видеозапись момента ДТП предоставила 19 марта пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Видно, что пострадавший, попав на капот машины, падает на землю и сразу встаёт на ноги самостоятельно. Рядом его самокат.

 Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Это, напомним, 11-летний пятиклассник. Его, по данным «Фонтанки», госпитализировали с переломами. Автомобиль «Ауди А8» принадлежит СПб ГБАУ «Смольнинское», 56-летний водитель работает там же. ДТП произошло 18 марта около 8:20 на перекрёстке Среднего проспекта и 16–17-й линий.

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Комментарии (18)

anika
Люди в состоянии шока сами встают даже на переломанные ноги. Так что фраза - сам встал на ноги - не свидетельствует о том, что человек не пострадал.
SanNik
Когда ж у нас ГИБДД станет убирать машины ближе 5 метров к пешеходному переходу.
ладно люди выходят - еще успеваешь среагировать.
Но когда появились самокаты - нереально среагировать на вылетающего из за автомобиля перед носом самокатчика или велосипедиста.
Реально страшное нарушение, влекущее кучу травм и угрожающее жизням людей.
efela
Светофор, по которому переходил мальчик - в глубине, на той стороне дороги, плохо видно какой там свет, кажется, мигающий зеленый, но точно не красный.
Тот светофорище, который светит красным - он где висит? Пешеходный светофор, висит над проезжей частью? С чего бы это?
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