Видеозапись момента ДТП предоставила 19 марта пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Видно, что пострадавший, попав на капот машины, падает на землю и сразу встаёт на ноги самостоятельно. Рядом его самокат.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Это, напомним, 11-летний пятиклассник. Его, по данным «Фонтанки», госпитализировали с переломами. Автомобиль «Ауди А8» принадлежит СПб ГБАУ «Смольнинское», 56-летний водитель работает там же. ДТП произошло 18 марта около 8:20 на перекрёстке Среднего проспекта и 16–17-й линий.