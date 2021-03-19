Российских туристов начнут пускать на Кипр без карантина

«Прошлый год был тяжёлым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты», — сказал он (цитата по « Интерфаксу »).

Туристы из России смогут посетить Кипр без прохождения карантина с 1 апреля. Об этом 18 марта заявил министр туризма острова Саввас Пердиос.

Также отмечается, что тестирование нужно будет пройти дважды — не позднее чем за 72 часа до вылета и по прибытии на остров.



Кипр планировал открытие границ для российских туристов 1 марта, но потом перенёс его на месяц. Пока одни россияне мечутся, как бы провести долгожданный отпуск за границей, другие скупают отечественные туры. За полдня с момента старта третьего этапа программы кешбэка они уже потратили 100 млн рублей.

