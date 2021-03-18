В России стартовал третий этап программы туристического кешбэка. Жители страны за полдня потратили более 100 млн рублей

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в России 18 марта. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму.



«За первую половину дня работы программы объём продаж составил более ста миллионов рублей, а число бронирований — около 4 тысяч», — говорится в сообщении о первых результатах работы третьего этапа.

Самым популярным направлением в первые часы стал Крым. Он лидирует по числу бронирований. В десятку вошли Республика Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области. Агентство советует присмотреться и к горнолыжным курортам, так как в отдельных регионах РФ, несмотря на наступление весны, сезон ещё не закончен. Кроме того, одним из перспективных направлений для туризма после открытия навигации станут речные круизы.