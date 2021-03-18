В России стартовал третий этап программы туристического кешбэка. Жители страны за полдня потратили более 100 млн рублей

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в России 18 марта. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму.
«За первую половину дня работы программы объём продаж составил более ста миллионов рублей, а число бронирований — около 4 тысяч», — говорится в сообщении о первых результатах работы третьего этапа.
Самым популярным направлением в первые часы стал Крым. Он лидирует по числу бронирований. В десятку вошли Республика Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области. Агентство советует присмотреться и к горнолыжным курортам, так как в отдельных регионах РФ, несмотря на наступление весны, сезон ещё не закончен. Кроме того, одним из перспективных направлений для туризма после открытия навигации станут речные круизы.
Жителям страны, планирующим отдых, также напомнили, что не стоит забывать о весенних турах выходного дня, во время которых можно застать цветущие города России.
Продажи путёвок и проживания с кешбэком продлятся до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Условия программы остались прежние: туристу на карту вернётся 20% от стоимости выбранной услуги, в максимуме — 20 тысяч рублей. Оплата должна быть осуществлена карточкой МИР. Поехать можно в любой регион РФ.
Первые два этапа этой программы прошли летом и осенью 2020 года, на них российское правительство выделило из резервного фонда 15 млрд рублей. Третий этап обошёлся в 2 млрд рублей.