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Ограничения в детских лагерях Петербурга могут снять к лету при одном условии

Губернатор Александр Беглов напомнил, что в детских лагерях Петербурга сейчас запрещены посещения родителей во время смены, а загрузка ограничена 50%. Но всё может измениться.

«Если Петербург сохранит положительную динамику по вакцинации для выработки коллективного иммунитета, есть надежда, что статистика заболеваемости позволит Роспотребнадзору к лету снять часть ограничений для лагерей. И еще больше ребят смогут поехать на отдых», — написал губернатор Александр Беглов на странице Вконтакте 18 марта.

Темпы вакцинации в Петербурге из-за дефицита вакцины и падения интереса населения упали с 16 тысяч прививок в сутки до семи. А Смольный раньше рассчитывал довести число вакцинированных до 20 тысяч человек в день.

Весной петербургским детям будут доступны 3 054 путевки в лагеря отдыха. Из них 919 путевок предназначены для детей в трудной жизненной ситуации, 279 путевок — для детей-инвалидов с сопровождающими лицами и 1 856 сертификатов для детей работающих граждан из спортивных и творческих коллективов.

О перспективах детского отдыха этим летом «Фонтанка» писала ранее.

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Комментарии (2)

footballer13
А как дети связаны с вакцинацией при вовсю с начала учебного года открытых школах и садах? Чем эти лагеря вот принципиально от этого всего отличаются? Почему посещения родителями в лагерях запрещены, если после школы все дети радостно идут домой?
Ну вот самим-то не надоело эту чушь задвигать?
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