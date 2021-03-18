Ограничения в детских лагерях Петербурга могут снять к лету при одном условии

Губернатор Александр Беглов напомнил, что в детских лагерях Петербурга сейчас запрещены посещения родителей во время смены, а загрузка ограничена 50%. Но всё может измениться.



«Если Петербург сохранит положительную динамику по вакцинации для выработки коллективного иммунитета, есть надежда, что статистика заболеваемости позволит Роспотребнадзору к лету снять часть ограничений для лагерей. И еще больше ребят смогут поехать на отдых», — написал губернатор Александр Беглов на странице Вконтакте 18 марта.