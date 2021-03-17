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По 330 человек в сутки: в Петербурге растет госпитализация с коронавирусом

Снижение числа новых случаев COVID-19 в Петербурге продолжается, но есть и риск возобновления роста заболеваемости, заявили в Смольном.

«Количество активных больных COVID-19 в стационаре и на амбулаторном лечении относительно стабильно и продолжает демонстрировать признаки снижения распространения инфекции. За неделю количество активно больных снизилось на 14,8 %, — заявили 17 марта в межведомственном координационном совете по противодействию коронавирусу. — Вместе с тем наблюдается рост суточной госпитализации взрослых с ковид-ассоциированными состояниями (337 человек за сутки, +45,89%)».

По словам чиновников, разнонаправленное движение показателей свидетельствует о нестабильности тренда на стихание второй волны эпидемии и высокой вероятности перехода заболеваемости в новый рост.

«Только массовая вакцинация жителей способна надежно защитить город от новой волны эпидемии», — заявили в совете.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 315 тысяч человек. Из них 210 тысяч полностью. За прошедшие сутки привиты всего чуть более 7 тысяч жителей: четыре тысячи первично и три — вторично. Вакцины осталось 32 849 комплектов, в ряде пунктов она уже закончилась. Дата новой поставки неизвестна.

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Комментарии (12)

265035094
Интересно же почему?
Может потому, что были вновь переписаны временные методические рекомендации и теперь в ковидники везут реально всех подряд. С температурой/без нее, КТ-1, бактериальная пневмония - всех в ковидарий - там разберутся.
Умудряются привезти даже тех, кто только неделю назад как переболел и вдруг отметил однократное повышение температуры до 37,5.
265090906
«Только массовая вакцинация жителей способна надежно защитить город от новой волны эпидемии»
Вакцинация не защитит от заражения. Это не щит какой-то там. А просто заболевание пройдет в более легкой форме и быстрее. И то у всех по разному. У кого-то антитела не вырабатываются совсем или очень мало от этой вакцинации.
Ref
Через десять дней получу вторую прививку "Спутника V" и все эти ковид новости мне будут по барабану...
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