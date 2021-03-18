О непривычного вида патрульных «Фонтанке» 18 марта сообщили читатели. «Такие стоят по всей Фонтанке. На каске написано «КС» и эмблемы армейские», — написал петербуржец Кирилл. «Я их тоже видел на углу Пестеля и Фонтанки. Это курсанты какие-то?» — спрашивает Михаил.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, КС расшифровывается как комендантская служба. Военнослужащие комендатуры обеспечивают безопасность колонны, которая сегодня повезет курсантов военных вузов на полигон в Ленобласть. Перемещение личного состава происходит в рамках учебного процесса, уточнили в ЗВО.