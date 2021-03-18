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ОМОН на Невском сменила армия на Фонтанке. Комендатура прикрывает отход военной колонны

Экипировка постовых на набережной реки Фонтанки привлекла внимание жителей Петербурга. Вдоль водной магистрали утром среды расставлены военные в красно-белых касках со звездой и с шевронами КС.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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О непривычного вида патрульных «Фонтанке» 18 марта сообщили читатели. «Такие стоят по всей Фонтанке. На каске написано «КС» и эмблемы армейские», — написал петербуржец Кирилл. «Я их тоже видел на углу Пестеля и Фонтанки. Это курсанты какие-то?» — спрашивает Михаил.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, КС расшифровывается как комендантская служба. Военнослужащие комендатуры обеспечивают безопасность колонны, которая сегодня повезет курсантов военных вузов на полигон в Ленобласть. Перемещение личного состава происходит в рамках учебного процесса, уточнили в ЗВО.

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Силовые структуры на городских улицах всегда вызывают живой интерес петербуржцев. В начале февраля транспортное и пешеходное движение парализовало перекрытие центральных улиц и площадей Петербурга. В оцеплении были задействованы силы полиции и Росгвардии. Официальных объяснений от представителей власти не последовало. Несколько уик-эндов подряд силовики демонстративно контролировали центр города, по всей видимости, в попытке не допустить массовых беспорядков. Такую реакцию вызвали январские акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После трех протестных воскресений (одно пришлось на февраль) организаторы из Штаба Навального заявили о приостановке уличной активности, однако петербургские власти по инерции продолжили блокировать места прошлых столкновений.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

kuk-vasyusha
Что за каски такие глупые? это типа зимний камуфляж?
RemyMartin
Ну стоят и стоят, чего такого-то. Вот только интересно - лица под маской прятать это для чего?
nuga
Как бабки на лавке переполошились ,увидев фигуры в желтом. И сразу кричать караул и звонить в СМИ.
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