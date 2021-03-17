FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
73.10р86.97р
Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Баранина и номера в гостиницах. Росстат рассказал о повышении цен за неделю

За неполную неделю, с 10 по 15 марта, среди продуктов больше всего подорожали морковь, картофель и баранина. Также заметно выросли цены на гостиничные услуги. Такие данные 17 марта приводит Росстат.

По информации ведомства, за неделю морковь подорожала на 3% (с начала года — на 23,3%), картофель — на 2,6% (22,2%), баранина — на 2,3% (3,4%). Также выросли цены на все «регулируемые» продукты: мясо кур подорожало на 1,6%, яйца — на 0,9%, сахар — на 0,4%, а подсолнечное масло — на 0,2%. При этом огурцы подешевели на 6,6%, а помидоры — на 2,1%.

Что касается услуг, по мере приближения весеннего сезона отпусков стоимость проживания в трехзвездочной гостинице выросла за неделю на 5,3% (8,3% — с начала года), цена номера в четырех- и пятизвездочной гостинице выросла на 4,8% (15%).

Бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%. Неделей ранее Росстат зафиксировал рост цен на бензин на уровне 0,3%, а на дизель — на уровне 0,1%. В Минэнерго объяснили это инфляцией и увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.

Общая инфляция в России составила 0,1% за указанный период и 1,8% с начала года.

В декабре 2020 года профильные министерства, ретейлеры и производители заключили соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло. Продукты временно перестали дорожать, но в то же время резко сократилось их производство. Кроме того, крупнейшие российские производители птицеводческой продукции договорились о сдерживании роста цен на мясо и яйца.

Цены на бензин продолжают расти, несмотря на попытки правительства стабилизировать ситуацию. Обязательные объемы продажи бензина и керосина на бирже увеличили с 10 до 11%. Также чиновники договорились об изменении параметров расчета нефтяного демпфера, чтобы скорректировать оптовые цены на бензин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Vahmistroff
Незапрещенная в РФ организация Росстат рискует, распространяя такую информацию. Слышал, что за распространение информации о повышении цен нынче предусмотрена уголовная ответственность.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний