Баранина и номера в гостиницах. Росстат рассказал о повышении цен за неделю

За неполную неделю, с 10 по 15 марта, среди продуктов больше всего подорожали морковь, картофель и баранина. Также заметно выросли цены на гостиничные услуги. Такие данные 17 марта приводит Росстат.
По информации ведомства, за неделю морковь подорожала на 3% (с начала года — на 23,3%), картофель — на 2,6% (22,2%), баранина — на 2,3% (3,4%). Также выросли цены на все «регулируемые» продукты: мясо кур подорожало на 1,6%, яйца — на 0,9%, сахар — на 0,4%, а подсолнечное масло — на 0,2%. При этом огурцы подешевели на 6,6%, а помидоры — на 2,1%.
Что касается услуг, по мере приближения весеннего сезона отпусков стоимость проживания в трехзвездочной гостинице выросла за неделю на 5,3% (8,3% — с начала года), цена номера в четырех- и пятизвездочной гостинице выросла на 4,8% (15%).
Бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%. Неделей ранее Росстат зафиксировал рост цен на бензин на уровне 0,3%, а на дизель — на уровне 0,1%. В Минэнерго объяснили это инфляцией и увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.
Общая инфляция в России составила 0,1% за указанный период и 1,8% с начала года.