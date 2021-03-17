Баранина и номера в гостиницах. Росстат рассказал о повышении цен за неделю

За неполную неделю, с 10 по 15 марта, среди продуктов больше всего подорожали морковь, картофель и баранина. Также заметно выросли цены на гостиничные услуги. Такие данные 17 марта приводит Росстат.



По информации ведомства, за неделю морковь подорожала на 3% (с начала года — на 23,3%), картофель — на 2,6% (22,2%), баранина — на 2,3% (3,4%). Также выросли цены на все «регулируемые» продукты: мясо кур подорожало на 1,6%, яйца — на 0,9%, сахар — на 0,4%, а подсолнечное масло — на 0,2%. При этом огурцы подешевели на 6,6%, а помидоры — на 2,1%.